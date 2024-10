El petróleo West Texas (WTI) sube casi un 2% y rompe por encima de la zona de resistencia clave 💡

El crudo WTI rompi贸 hoy por encima de los m谩ximos locales marcados en la segunda mitad de septiembre y est谩 superando los 72 d贸lares por barril, despu茅s de que Israel prometiera tomar represalias contra el lanzamiento de unos 200 misiles bal铆sticos (incluidos hipers贸nicos) desde Ir谩n, lo que aumenta el riesgo para los suministros de petr贸leo de la regi贸n. El aumento de los precios del petr贸leo refleja que los inversores est谩n descontando una prima de riesgo renovada para la materia prima m谩s importante del mundo, dado que Oriente Medio representa aproximadamente un tercio de los suministros globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El crudo WTI est谩 superando los m谩ximos locales marcados en septiembre de este a帽o. Un aspecto clave que podr铆a definir si el petr贸leo puede extender sus beneficios es el mantenimiento de la mencionada zona de 72 d贸lares, que forma un punto de control a corto plazo para alcistas y bajistas. Fuente: xStation5

