El petróleo WTI cae un 1% y vuelve a probar mínimos del año 🚩

Los futuros del crudo WTI Texas (OIL.WTI) cayeron casi un 1% hoy, probando el nivel de 70 dólares por barril. Uno de los principales factores que impulsan la venta masiva es la creciente preocupación por el aumento de la producción mundial de petróleo, combinada con la incertidumbre sobre el estado de la economía global, incluida la de Estados Unidos. La presión inflacionaria, junto con datos de consumo más débiles, puede llevar a los mercados a concluir que la economía estadounidense está perdiendo impulso, lo que podría afectar negativamente la demanda de crudo WTI. Un aumento en la oferta generalmente ejerce una presión a la baja sobre los precios de las materias primas. El sábado, Irak anunció que se está preparando para poner fin al período de sanciones a las exportaciones de petróleo, lo que podría aumentar la producción mundial en 185.000 barriles por día.

Actualmente están en curso las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto en curso desde hace tres años en Ucrania. Las declaraciones de la administración estadounidense han dado esperanzas a los mercados sobre el fin del conflicto en Europa del Este.

Tras los recientes comentarios de Trump, ha aumentado la especulación sobre la posibilidad de que se levanten algunas sanciones a las exportaciones petroleras rusas, lo que impulsaría aún más la oferta mundial.

Es probable que Estados Unidos se centre en ampliar la producción de fracturación hidráulica, con el objetivo de fortalecer su posición como uno de los principales productores de petróleo del mundo. Este enfoque contradiría los esfuerzos anteriores de la OPEP para frenar la sobreproducción con el fin de estabilizar los precios. Estos acontecimientos han aumentado las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta, especialmente porque la demanda de petróleo no ha mostrado un crecimiento significativo. Las previsiones de crecimiento económico mundial para 2025 se han revisado a la baja, lo que sugiere que la demanda puede permanecer estable o incluso disminuir. Este escenario favorece la oferta, lo que podría reforzar aún más la tendencia a la baja de los precios del WTI. Para OIL.WTI (intervalo H1), el soporte clave parece estar ubicado alrededor de la barrera psicológica de 70 y 68 dólares por barril, tal como se define por los mínimos locales de 2024.

