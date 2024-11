El PMI de Reino Unido supera expectativas

El PMI de Reino Unido sorprende y supera las expectativas. Los datos finales de los PMI de Reino Unido para el mes de octubre muestran un ligero avance con respecto al mes anterior y baten los pronósticos de los analistas, aunque por la mínima, aumentando su distancia con la barrera de los 50 puntos. El PMI de Reino Unido crece en octubre En concreto, el PMI compuesto final de Reino Unido para el mes de octubre se ha situado en un 51,8, una cifra que supera las expectativas de los analistas, que esperaba que el indicador se mantuviera sin cambios con respecto al mes de septiembre, cuando se situño en un 51,7. En total, el PMI avanza una décima. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el caso del PMI de servicios, la subida con respecto al mes de septiembre ha sido ligeramente mayor. Mientras que en septiembre el PMI de servicios de Reino Unido se situó en un 51,8, en este mes de octubre el indicador ha avanzado hasta los 52 puntos, lo que supone una mejora de dos décimas. Al igual que ocurría con el PMI compuesto, los analistas no esperaban ningún cambio en este indicador, por lo que parece que la economía británica está avanzando mejor de lo esperado por el mercado.

