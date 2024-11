El PMI manufacturero de España se desmarca de Europa

Los índices de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) son indicadores económicos que miden la actividad empresarial en un sector específico. En el caso de los PMIs de manufactura, estos ofrecen una instantánea de la salud del sector industrial, proporcionando datos valiosos sobre la producción, nuevos pedidos, empleo, niveles de inventario y tiempos de entrega. En el mes de octubre, los PMIs de Europa han arrojado resultados mixtos, con datos que coinciden con las previsiones del mercado y otros que se desmarcan. En el caso concreto del PMI manufacturero de España, este se sitúa ligeramente por encima de las expectativas: en concreto, registra un 54,5, lo que supone una subida de un punto y medio con respecto al mes de septiembre, cuando se situó en un 53, y una sorpresa con las previsiones del mercado, que esperaban un avance más ligero, hasta un 53,1. Es la mejor lectura del indicador español desde febrero de 2022. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El PMI manufacturero de España crece por encima de Europa En comparación con la zona euro, el PMI manufacturero de España se sitúa muy por encima de la media. Mientras que en nustro país el indicador se sitúa muy por encima de la barrera de 50, en la zona euro este aún se sitúa por debajo, en un 46,0. La cifra, si bien avanza con respecto a los resultados del pasado mes, cuando se sitúo en un 45,0, y supera las expectativas del mercado, que esperaba un 45,9 por la mínima, marca una diferencia de 8,5 puntos, en favor a España. Por países, en Italia el PMI manufacturero ha registrado un notorio descenso en el mes de octubre, al pasar del 48,3 registrado en septiembre a un 46,9. La cifra, además, se desmarca de las expectativas del mercado, que esperaba un crecimiento, hasta los 48,8. En Francia, el PMI retrocede ligeramente, al situarse en 44,5 frente al 44,6 de septiembre, pero la cifra coincide con las expectatrvias del mercado. En el caso de Alemania, el país registra una notoria subida: pasa de un 40,6 a un 43,0, una cifra que, además, supera las expectativas, que apuntaban a un crecimiento más moderado, hasta los 42,6. Aun así, el resultado se mantiene lejos del alcanzado por el PMI manufacturero de España.

