El precio de las acciones de Celsius Holdings sube tras la publicación del NACS📈

El informe de la Asociaci贸n Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) impuls贸 el precio de las acciones de Celsius Holdings (CELH.US) m谩s de un 12% a su nivel m谩s alto en m谩s de tres semanas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El precio de las acciones de Celsius Holdings ha subido m谩s del 12% hoy. A pesar de la ruptura del l铆mite superior de la fuerte tendencia bajista en la que se encuentra la compa帽铆a desde mayo de este a帽o, a煤n no se puede confirmar una parada de la tendencia. La primera se帽al importante de que la tendencia bajista se detendr谩 ser谩 la consolidaci贸n del precio de las acciones por encima del nivel de 35,9 d贸lares establecido por el 煤ltimo pico local. Una consolidaci贸n del repunte ser铆a una salida por encima del valor de la media m贸vil exponencial de las 煤ltimas 50 sesiones (EMA50 - l铆nea azul oscuro en el gr谩fico). Fuente: xStation Los informes de la convenci贸n (celebrada del 8 al 10 de octubre) indican que los minoristas y los propietarios de tiendas de conveniencia son positivos sobre las perspectivas para 2025. En particular, apuntan a un posible aumento de las ventas. Es probable que el aumento del inter茅s de los clientes en dichas tiendas sea muy beneficioso desde la perspectiva de los fabricantes de bebidas energ茅ticas, la mayor铆a de cuyas ventas provienen de este canal. Celsius Holdings todav铆a est谩 por detr谩s de los l铆deres del mercado, pero con un posible aumento de precios (una medida similar a la decisi贸n de Monster Beverage en el mercado estadounidense), la empresa tiene la oportunidad de mejorar su posici贸n financiera en 2025. Por ahora, sin embargo, a pesar de los fuertes descuentos desde principios de a帽o, los indicadores apuntan a una mayor sobrevaloraci贸n de Celsius Holdings frente a Monster Beverage. Sobre una base de P/E a futuro, Celsius cotiza actualmente a m谩s de 1,7 veces el valor de Monster.

