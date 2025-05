El precio del cacao cae un 5%

El precio del cacao mantiene su tendencia bajista, con una caída cercana al 5%, y actualmente prueba la zona cercana a la media móvil exponencial de 200 días (EMA200, línea roja). El mercado se encuentra bajo presión debido a las fuertes lluvias en África Occidental, lo que ha generado expectativas de un déficit de oferta menor al previsto este año y podría mejorar las previsiones tanto para la calidad como para la cantidad de las próximas cosechas. Los inventarios de cacao rondan máximos Los inventarios de cacao en los almacenes del ICE totalizaban más de 2,187 millones de sacos al martes 27 de mayo, marcando su máximo en 8 meses. Desde que alcanzaron su mínimo en 21 años en enero de 2025 (1,263 millones de sacos), los inventarios han aumentado casi un 80%, lo que ha contribuido aún más a la presión a la baja sobre los precios del cacao. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, a pesar de las lluvias pronosticadas en África Occidental (que se espera que continúen hasta el final de la semana), alrededor del 75% de Costa de Marfil y Ghana aún sufre sequía, según datos del Monitor Africano de Inundaciones y Sequías. Cotización del precio del cacao El precio del cacao está probando el límite inferior del canal de precios ascendente y un nivel de soporte clave representado por la media móvil exponencial (EMA) de 200 días. Una caída por debajo de los 9.000 puntos podría aumentar la probabilidad de nuevas ventas masivas hacia los 8000 dólares por tonelada métrica. Fuente: xStation5

