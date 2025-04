El precio del cacao se dispara

Petróleo Los precios del petróleo se mantienen cerca de máximos de dos semanas. El crudo WTI ronda los 63 dólares por barril.

Sin embargo, el precio experimentó una caída a principios de semana, acompañada de una fuerte ola de ventas en Wall Street. Las caídas más fuertes se vieron contenidas por el debilitamiento del dólar estadounidense.Un dólar estadounidense más débil hace que los precios de las materias primas en otras divisas sean más atractivos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El petróleo también se vio presionado debido al tono positivo de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, que podría resultar en el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de petróleo de ese país. Por otro lado, recientemente se han impuesto sanciones a las empresas chinas que importan petróleo de Irán. Las posiciones especulativas netas han repuntado ligeramente tras alcanzar previamente un nivel de sobreventa extrema, el más bajo desde 2010/2011. El petróleo se mantiene en backwardation a corto plazo, lo que significa que no se prevé una crisis con una gran destrucción de la demanda por el momento. Por otro lado, a largo plazo, observamos la formación de contango, lo que implica expectativas de un sobreabastecimiento significativo, que podría estar relacionado con la reanudación de la producción por parte de la OPEP+.

Seguimos observando márgenes de producto elevados en el mercado, lo que indica una demanda alta y sostenida, y podría indicar una ligera separación entre el mercado físico y el mercado de futuros. Precio del barril West Texas El petróleo intenta recuperarse de las pérdidas de ayer, pero se mantiene por debajo del nivel de 65 dólares por barril. Observamos un ligero repunte en las posiciones netas, pero aún se mantienen en su nivel más bajo en varios años. Al mismo tiempo, el mercado físico de combustibles no muestra un sentimiento tan negativo, lo que podría indicar una disociación de los fundamentos del mercado de papel con respecto al físico. Fuente: xStation5 Oro El oro alcanza los 3.500 dólares por onza y establece nuevos récords. Este año, el oro ha ganado casi 900 dólares por onza, lo que representa una rentabilidad superior al 30% desde principios de año. El aumento del precio del oro se debe a la enorme incertidumbre mundial sobre el comercio internacional y el dólar. Donald Trump está socavando la independencia de la Reserva Federal, buscando la manera de destituir a Jerome Powell. Esta situación podría llevar al abandono del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. A Donald Trump le gustaría que las tasas de interés bajaran, pero actualmente hay un 90% de probabilidad de que las tasas de interés se mantengan sin cambios durante la reunión de mayo, programada para dentro de dos semanas. Los ETFs continúan comprando oro físico, lo que se relaciona con la alta demanda de nuevas unidades. Marzo fue otro mes fuerte en cuanto a compras. Se han comprado más de 200 toneladas de oro desde principios de año. Goldman Sachs ha aumentado recientemente sus previsiones para el precio del oro, apuntando a 3700 dólares para finales de este año y 4.000 dólares para mediados del próximo. En caso de una tensión significativa en el mercado, Goldman Sachs indica que es posible alcanzar los 4500 dólares por onza mientras tanto. Como señala HSBC, las fuertes subidas del precio del oro de hace 45 años, provocadas por la crisis iraní y del petróleo, se neutralizaron con bastante rapidez, pero actualmente, el aumento del precio del oro está motivado por la incertidumbre comercial y sobre la situación de EE. UU. En el primer trimestre de este año, China compró 95 toneladas de oro. Marzo fue otro mes de fuerte crecimiento de la demanda de ETF. En febrero, los fondos compraron 100 toneladas de oro, mientras que en marzo fueron 92 toneladas. Desde principios de año, se han comprado 226 toneladas de oro. Las compras actuales empiezan a asemejarse a la situación de 2020, cuando, ante la incertidumbre, los inversores comenzaron a invertir no solo en oro físico, sino también a través de participaciones en ETF. Fuente: World Gold Council Precio de la onza de oro El oro ha subido 500 dólares por onza desde el 7 de abril, cuando se estableció un mínimo local en la corrección anterior. Las subidas del oro se deben a la incertidumbre y a un debilitamiento significativo del dólar estadounidense, lo que podría aumentar las compras de oro en los países asiáticos. Fuente: xStation5 Gas natural Los precios del gas también se vieron presionados durante la ola de ventas del lunes. Están cerrando la brecha que surgió tras el último rollover. La curva forward se encuentra en contango, lo que significa que los precios al contado son inferiores a los precios forward hasta enero del próximo año. El invierno ya ha terminado, aunque normalmente durante este período aún observamos un consumo significativo de gas para calefacción. BloombergNEF pronostica que los inventarios de gas serán inferiores en el período estival hasta en un 10 % en comparación con el promedio de 5 años, lo que podría indicar altas temperaturas y exportaciones elevadas, con una perspectiva limitada de un mayor crecimiento de la producción. La producción de gas el lunes ascendió a 106,8 bcfd (+7 % interanual), mientras que la demanda fue de tan solo 65,9 bcfd (-7,3 % interanual). Las exportaciones de GNL ascendieron a 15 bcfd (-5,6 % p/p). Sin embargo, los datos muestran una demanda alta y sostenida de las centrales eléctricas. La demanda en la semana que finalizó el 12 de abril fue 6,4% mayor interanual, mientras que en las últimas 52 semanas fue 3,7% mayor en comparación con el mismo período anterior. La temporada de calefacción en EE. UU. continúa, aunque el consumo de gas para calefacción ya es mínimo. Las temperaturas en EE. UU. se mantienen por encima de la media para este período. Fuente: NOAA Los inventarios de gas cayeron con mayor fuerza durante la temporada de calefacción, pero al mismo tiempo comenzaron a recuperarse con mayor rapidez. Actualmente, los inventarios de gas se han aproximado al promedio de los últimos cinco años. Fuente: EIA Precio del gas natural El gas está probando la zona del promedio de 200 sesiones. El rango de la formación de cabeza y hombros indica una posible prueba del nivel de $3/MMBTU. Fuente: xStation5 Cacao Se está obteniendo más información positiva sobre la demanda. Los datos de la Asociación Americana de Fabricantes de Chocolate mostraron una disminución del 2,5% interanual en el procesamiento de cacao, alcanzando las 110.300 toneladas. Se esperaba una disminución del 5% interanual. Los datos anteriores de Europa y Asia también resultaron mejores de lo esperado, mostrando una disminución del 3,7% y el 3,4% interanual, respectivamente, en comparación con una disminución esperada del 5% interanual. En teoría, con mejores datos de demanda para el primer trimestre de 2025, se puede esperar que el excedente previsto sea menor que el pronóstico de 142.000 toneladas. Según Rabobank, la producción de cacao de mitad de temporada podría ser decepcionante, debido al retraso en las lluvias. Las encuestas a productores realizadas en Ghana y Costa de Marfil fueron decepcionantes. Los periodistas de Bloomberg que visitaron países de África Occidental el mes pasado indicaron que las plantaciones de cacao están lejos de estabilizarse. La sequía y los problemas con las enfermedades de los árboles aún son visibles. Precio del cacao Los precios del cacao repuntan y rozan los 9.000 USD por tonelada durante la sesión de ayer. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "