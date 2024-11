El precio del oro puede llegar a los 3.000$ la onza en 2025

Goldman Sachs ha mantenido su objetivo para el oro en 3.000 dólares la onza para diciembre de 2025. Según el banco, los principales catalizadores del crecimiento seguirán siendo la fuerte demanda de los bancos centrales, las entradas de dinero a los fondos cotizados en bolsa y los recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Hoy, el precio del oro ha subido un 1,00% hasta los 2.590 dólares, mientras que la plata cotiza un 1,36% más alta hasta los 30,6400 dólares la onza. El oro va a intentar recuperar sus máximos históricos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación en los mercados asiáticos Los índices de la región Asia-Pacífico cotizan en su mayoría al alza. Los índices chinos tienen un avance entre un 0,30% y un 0,60%. El índice japonés Nikkei 225 sube un 0,50% hasta los 38.200 puntos, mientras que los futuros del índice SG20cash de Singapur también suben un 0,12%. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo durante una entrevista que la economía del país está avanzando hacia una inflación sostenible impulsada por los salarios. Sin embargo, Ueda no comentó ninguna posible decisión del BOJ con respecto a los tipos de interés durante la reunión del próximo mes. Ueda reiteró la disposición del BOJ a aumentar aún más los costos de endeudamiento si la economía se comporta de acuerdo con sus pronósticos. El gobernador señaló que las condiciones internas para otra subida de tipos están mejorando. Después del discurso de Ueda, el yen japonés se debilitó ligeramente, pero luego borró sus pérdidas, y el USD/JPY está actualmente un 0,10% por debajo de 154,4000. Corea del Norte está dispuesta a enviar hasta 100.000 soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de algunos países del Grupo de los 20 (G20). Situación en Estados Unidos Durante el fin de semana, nos enteramos de más nombramientos para la nueva administración de Donald Trump. Antes de su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Trump nombró al congresista de Florida Matt Gaetz como su candidato a Fiscal General. Seleccionó a Pete Hegseth, presentador de Fox News y veterano militar, para el puesto de Secretario de Defensa. El controvertido RFK Jr. se convertirá en Secretario de Salud, mientras que Marco Rubio parece ser una opción más segura para el próximo Secretario de Estado. Donald Trump sorprendió al mundo al nominar a personas favorables al mercado para el sector de las criptomonedas y anunció que trabajaría para regular este mercado en colaboración con proyectos líderes como Cardano y XRP. Más información está respaldando los precios de Bitcoin, que ha subido un 1,40% hoy, manteniéndose por encima de los 91.000 dólares. Durante el fin de semana, se produjo una rotación de capital hacia proyectos más grandes dentro del mercado de altcoin. Proyectos como XRP, Cardano y Hedera registraron subidas importantes de entre el 20 y el 30 %. En el mercado de divisas, los cambios durante la primera parte del día son menores. El índice del dólar estadounidense (USDIDX) se deja un 0,10% hasta los 106,6000 puntos. Una de las monedas más fuertes hoy sigue siendo la libra esterlina, que sube alrededor del 0,2%.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "