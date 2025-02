El precio del oro se acerca a los 3.000 dólares

El precio del oro continúa su notable ascenso esta semana, tocando brevemente un máximo histórico de 2.956,19$ por onza antes de retroceder levemente para cotizar a 2.937,65$. El metal precioso ha subido un impresionante 12.3% en lo que va de año y aproximadamente un 44% en los últimos doce meses, superando a la mayoría de las clases de activos tradicionales durante este período de mayor incertidumbre económica. Los temores de recesión impulsan la demanda del oro La sesión del lunes marcó un cambio decisivo en la narrativa del mercado de "políticas pro-crecimiento retrasadas" a preocupaciones de que las acciones de la nueva administración estadounidense "pueden estar comenzando a causar un daño económico real". Este cambio de sentimiento fue catalizado por el PMI de servicios inesperadamente débil del viernes, que llevó al índice Citi Economic Surprise a su nivel más negativo desde septiembre de 2024. Los datos decepcionantes, junto con la iniciativa de reducción de costos DOGE de la administración y los planes para reducir agresivamente la fuerza laboral del gobierno, han suscitado preocupaciones legítimas sobre los gastos del gobierno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rendimientos de los bonos del Tesoro y expectativas de política monetaria Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años han caído a sus niveles más bajos en más de dos meses (4,34 %), y los inversores apuestan cada vez más por recortes de tipos más tempranos de la Reserva Federal. Los mercados de swaps anticipan ahora que la próxima flexibilización de la Fed llegará aproximadamente dos meses antes de lo previsto la semana pasada, con unos 53 puntos básicos de recortes descontados para 2025. La subasta mensual de bonos del Tesoro a dos años atrajo una demanda récord de postores indirectos, lo que indica una fuerte confianza en futuras reducciones de tipos. Se aceleran las entradas de ETF El repunte del oro ha recibido un impulso adicional por el renovado interés en los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes. La semana pasada se registraron las mayores entradas netas desde 2022, y los analistas de ANZ Banking Group señalaron "un aumento perceptible de los flujos físicos en los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro". Esta compra institucional proporciona más respaldo técnico a la trayectoria ascendente del oro. La barrera psicológica de los 3.000 dólares Con ocho semanas consecutivas de avances (la mejor racha desde 2020), el oro se acerca a la barrera psicológicamente importante de los 3.000 dólares. Los analistas técnicos de RHB Retail Research sugieren que, a pesar de la leve presión de venta del lunes, los alcistas mantienen la ventaja, según el gráfico diario. Precio del Oro El precio del oro se cotiza por debajo de su máximo histórico, cerca del máximo anterior de 2.937 dólares. Los alcistas intentarán establecer un nuevo máximo, mientras que los bajistas intentarán volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% en 2.856 dólares. Si tienen éxito, podrían poner a prueba la media móvil simple (SMA) de 30 días en 2.832 dólares. El RSI está a punto de formar una divergencia bajista tras salir de la zona de sobrecompra. El MACD ha dado una señal de venta y está empezando a ampliarse.

Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "