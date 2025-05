El precio del petróleo cae a mínimo de cuatro años, ubicándose en 58 USD

Los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo en cuatro años, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) registrando una caída superior al 19 % en abril, mientras que el Brent se negocia cerca de los 61 dólares por barril. Esta es la mayor caída mensual desde noviembre de 2021, impulsada por el aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, así como por el incremento en la oferta de la OPEP+. Guerra comercial y presión de la OPEP+ sobre los mercados Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El anuncio del presidente Donald Trump, el 2 de abril, de la imposición de aranceles generalizados, en particular dirigidos a China, ha deteriorado significativamente las perspectivas de consumo energético. La economía estadounidense se contrajo en el primer trimestre por primera vez desde 2022, mientras que la actividad manufacturera de China registró su peor contracción desde diciembre de 2023. Importantes bancos de inversión de Wall Street, como Goldman Sachs y JPMorgan, han recortado sus previsiones de precios del crudo, proyectando ahora que el Brent promediará 68,23 dólares por barril este año, frente a la previsión de marzo de 72,13 dólares. Mientras tanto, la OPEP+ está considerando acelerar el aumento de la producción en su reunión del 5 de mayo, con Arabia Saudita supuestamente preparada para soportar un periodo prolongado de precios bajos. A pesar de que los inventarios de crudo de EE. UU. cayeron inesperadamente en 2,7 millones de barriles la semana pasada, la volatilidad del mercado se ha intensificado, con el United States Oil Fund registrando flujos erráticos de negociación y una mayor participación especulativa del comercio minorista, lo que amplifica los vaivenes de precios. OIL.WTI (D1) Actualmente, el petróleo está volviendo a probar mínimos de cuatro años en torno a los 58 dólares. Es probable que los bajistas intenten llevarlo nuevamente a los 55 dólares, mientras que los alcistas buscarán recuperar los 60 dólares. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "