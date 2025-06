El precio del petróleo mitiga la subida al 1%

El mercado petrolero reacciona de forma moderada tras un fin de semana de fuerte escalada en el conflicto de Oriente Medio. Primero, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, y posteriormente el parlamento iraní aprobó un bloqueo del Estrecho de Ormuz. El precio del petróleo Brent y el WTI abrió con un alza del 5% tras el fin de semana, alcanzando sus niveles más altos desde principios de enero, pero gran parte de las subidas ya se han disipado. Apenas una hora antes de la apertura de los mercados europeos, el petróleo Brent cotizaba a poco menos de 78 dólares por barril, mientras que el WTI estaba por debajo de los 75 dólares por barril. El aumento del precio del petróleo ha caído del 5% a tan solo el 1%. La escasa actividad en el mercado petrolero se debe a la falta de acción real en el Estrecho de Ormuz. Irán no ha impuesto un bloqueo físico ni ha atacado ningún buque, y lo que es más, no se ha producido ningún ataque contra posiciones estadounidenses en las proximidades de Irán. Precio del petróleo de West Texas Actualmente, los petroleros siguen transitando por el estrecho con normalidad, utilizando las aguas territoriales de Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no se puede descartar una mayor escalada de la situación. Estados Unidos está pidiendo actualmente conversaciones de paz rápidas, lo cual parece improbable. Estados Unidos también ha solicitado a China que intervenga verbalmente para que Irán no tome medidas reales en el estrecho de Ormuz. Alrededor del 20% del suministro de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, principalmente desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, pero también desde Irán. Igualmente importante, la mayor parte de este petróleo se destina a países asiáticos, principalmente a China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: VesselFinder.Com Tras la fuerte escalada del conflicto, tampoco se observan movimientos significativos en otros mercados. El oro avanzó menos del 1% en la apertura, pero actualmente cae alrededor del 0,3%, y el EUR/USD vuelve a superar los 1,1500.

