El precio del petróleo sigue bajando

La decepción de China y la falta de escalada en Oriente Medio provocan precios más bajos del petróleo El precio del petróleo WTI está bajando más del 2% hoy, abriendo con un gap por debajo de los 75 dólares por barril. El soporte clave para el WTI está alrededor del nivel de 72,5 dólares por barril, donde se encuentran el promedio de 50 períodos y las reacciones anteriores del petróleo en febrero, junio, julio y agosto de este año. El promedio de 25 períodos podría sugerir un cambio de tendencia, pero la resistencia cerca del nivel de 78 dólares, reforzada por el promedio de 100 períodos, sigue siendo lejana. Este nivel podría romperse si Israel decide atacar la infraestructura petrolera de Irán, lo que podría impulsar el precio del petróleo. La situación en Oriente Medio impacta en el precio del petróleo Los inversores siguen de cerca la situación en Oriente Medio. No hubo una escalada significativa de la situación durante el fin de semana, aunque el ejército estadounidense comenzó a instalar defensas antimisiles adicionales en tierra firme, lo que puede haber estado relacionado con el lanzamiento de un ataque con drones por parte de Hezbolá contra un puesto militar israelí. Esta acción también puede sugerir que Israel se está preparando para posibles ataques adicionales, tras la posible respuesta de Israel al último ataque con misiles de Irán. Las posiciones especulativas en los contratos están empezando a repuntar, aunque el mayor aumento de posiciones se da en las opciones, aun así, parece que el precio del petróleo continúa perdiendo valor. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del petróleo está cayendo más de un 2% al comienzo de la nueva semana, debido principalmente a la publicación de una serie de datos débiles de China y al hecho de que no se anunciaran nuevas herramientas para estimular la economía. Además, no se produjo una escalada de la situación en Oriente Medio, aunque Estados Unidos comenzó a desplegar infraestructura adicional de defensa antimisiles en Israel. Situación en China Las mayores esperanzas del mercado eran el discurso del ministro de Finanzas de China durante el fin de semana. Se esperaba que se anunciaran nuevas herramientas para apoyar la economía de 2 billones de yuanes. Sin embargo, el discurso del funcionario chino no proporcionó ningún detalle. Además, los datos publicados desde China decepcionaron: La inflación del IPC se situó en apenas el 0,4% interanual en septiembre, frente a las expectativas del 0,8% interanual y la cifra anterior del 0,6% interanual

El crecimiento de las exportaciones cayó drásticamente al 2,4% interanual, frente a las expectativas del 6,0% interanual y el nivel anterior del 8,7% interanual

