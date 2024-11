El precio del petróleo WTI cae más del 3 % ante rumores de tregua y tensiones geopolíticas

Los futuros del petróleo WTI retrocedieron más del 3 %, ubicándose en 68,75 dólares por barril, en un contexto marcado por reportes de que Israel y Hezbollah podrían alcanzar un acuerdo de alto el fuego en los próximos días. Aunque el anuncio fue recibido con optimismo moderado, los operadores mantienen cautela debido al historial de treguas fallidas en la región. Al mismo tiempo, el mercado sigue de cerca las tensiones entre Ucrania y Rusia, mientras que la situación en Irán agrega otro factor de incertidumbre en el panorama energético global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Principales catalizadores de la caída en los precios: Rumores de alto el fuego en Oriente Medio: Informes sugieren que Israel y Hezbollah estarían cerca de pactar una tregua, lo que podría reducir riesgos geopolíticos en una región clave para el suministro energético. Sin embargo, la desconfianza persiste debido a que acuerdos similares han fracasado en el pasado. Escalada entre Ucrania y Rusia: Las recientes tensiones entre ambos países generan inquietud en los mercados energéticos, dado el papel de Rusia como uno de los mayores exportadores de petróleo y gas. Aumento de la capacidad nuclear en Irán: Irán anunció que expandirá su capacidad de fabricación de combustible nuclear tras recibir una censura del organismo nuclear de la ONU. Este movimiento podría llevar a nuevas sanciones internacionales, especialmente en un escenario político con una eventual segunda administración Trump, lo que añadiría presión al suministro global de crudo. Expectativas sobre la reunión de la OPEP+ (1 de diciembre): El mercado espera que el cartel decida posponer los aumentos de producción previstos para evitar un desequilibrio entre oferta y demanda en un contexto de menor consumo energético. Fuente: xStation5. El petróleo WTI se encuentra en 68.92, mostrando una presión bajista tras romper niveles clave de soporte, ahora convertidos en resistencia en 69.07 y 69.42. El nivel de soporte inmediato está en 68.76. El RSI indica condiciones cercanas a sobreventa, mientras que el MACD confirma la tendencia bajista con un cruce negativo.

