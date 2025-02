El precio del trigo llega a máximos de los últimos tres meses

Los futuros del precio del trigo en el Chicago Board of Trade (CBOT) alcanzaron un máximo de los últimos tres meses, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos en medio del riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, es probable que este no sea un factor de precio directo importante en este momento. Los inversores acogieron el enfoque actual de Beijing como una señal positiva que podría evitar una escalada importante. Aun así, China ha impuesto aranceles a los equipos agrícolas estadounidenses. Pero, ¿qué significa esto para el mercado de granos? La guerra comercial aúpa el precio del trigo Está claro que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China podrían afectar a productos agrícolas como el trigo y la soja. Actualmente, China es el mayor importador mundial de soja y un importante comprador de trigo y maíz. Sin embargo, los inversores consideran que los aranceles chinos al trigo estadounidense son poco probables por ahora, como se refleja en el aumento de los precios del trigo en el CBOT. Mientras tanto, un índice del dólar estadounidense en declive está mejorando la competitividad de los granos estadounidenses en los mercados globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, actualmente 45 estados de EE. UU. están experimentando actualmente condiciones de sequía moderada, según datos de la NOAA. El experto en meteorología Art Douglas ha destacado los graves desafíos que enfrenta la agricultura estadounidense, citando datos de la NOAA: La sequía se agrava en la mayor parte del país, con una primavera muy seca que aumenta el riesgo de pérdida de humedad para los cultivos clave.

Podría llegar un verano de temperaturas extremas e incendios forestales, especialmente en el oeste de EE. UU., junto con condiciones oceánicas inciertas, que podrían afectar los patrones climáticos en la segunda mitad del año. Si se materializan estas condiciones, los mercados de granos de Estados Unidos (incluidos el trigo, el maíz y la soja de la CBOT) podrían experimentar una presión al alza en los precios debido a una prima climática en invierno y primavera. Sin embargo, los pronósticos meteorológicos a largo plazo rara vez son precisos. Caída de las exportaciones de Rusia El aumento de los precios del maíz en Estados Unidos está ejerciendo una presión alcista sobre el precio del trigo. Otro factor clave para los comerciantes de trigo es la posible disminución de las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania. Según las principales organizaciones de alimentos y desarrollo, una reducción del 50% de las exportaciones rusas y un recorte de las exportaciones ucranianas podrían provocar un aumento del precio del trigo del 34% y el 19% respectivamente. Estos factores combinados indican un fuerte riesgo de interrupciones del suministro, lo que podría dar más apoyo a los precios del trigo en los próximos meses. Los inventarios de maíz de EE. UU. están cayendo. El aumento de los precios del maíz en CBOT puede ejercer presión al alza sobre los precios del trigo, principalmente debido a varios factores, ya que el maíz y el trigo son sustitutos en la producción de alimentos para animales. Entonces, cuando los precios del maíz aumentan, los ganaderos y los productores de alimentos pueden aumentar el uso de trigo, impulsando su demanda. Este efecto es particularmente notable cuando las existencias de maíz son bajas o durante períodos de fuerte demanda de alimentos. El aumento de los precios del maíz puede alentar a los agricultores a aumentar la superficie cultivada de maíz a expensas del trigo. Esto puede conducir a una reducción en la oferta de trigo en el futuro, lo que ejerce una presión al alza sobre los precios. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Cotización del trigo El trigo intenta revertir la tendencia al alza por encima de la EMA200 con señales positivas de los niveles MACD y RSI. Un nivel clave para monitorear son los 600 y 620 dólares. Superar esos niveles puede sugerir que los precios del trigo pueden entrar en la fase de recuperación. Fuente : Xstation5

