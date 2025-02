Trump impone aranceles y el mercado tiembla

Los índices europeos, incluidos el Ibex35, caen con fuerza después de que Trump haya confirmado que impondrá aranceles a Europa. El líder norteamericano ya ha impuesto aranceles a México, Canadá y China, por lo que es probable que los siguientes en la lista sean los países europeos. Las bolsas caen por los aranceles de Trump México y Canadá sufrirán un arancel del 25%. Estos países ya han confirmado que impondrán también aranceles a Estados Unidos, por lo que se abre la guerra arancelaria. A China, los aranceles serán del 10%, aunque no descartamos que estos se puedan ir incrementando. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ahora, el mercado está esperando que se confirme lo que ya se da por hecho, los aranceles de Trump a la Unión Europea. El mercado está esperando un arancel del 10% para la UE, lo que podría tener un impacto importante en países como Alemania, dependiente de las exportaciones y que ya está en recesión. Francia también sufriría, debido a su delicada situación económica. En el caso de España, productos como el cerdo o el aceite de oliva serían los principales perjudicados de una guerra arancelaria con Estados Unidos, además de las empresas cotizadas que operan en países de Latinoamérica. México ya se enfrenta a aranceles, pero es probable que estos se extiendan también a otros países del continente. Os dejamos un ETF del Ibex35 de caracter distributivo. Su ticker es LYXIB.ES y podéis incluirlo en vuestro Plan de Inversión si lo consideráis interesante. Fuente: Plataforma de XTB

