El real brasileño se aprecia tras el reporte del PMI

El real brasileño (BRL) muestra una apreciación del 1.3% frente al dólar, impulsado por la publicación del índice PMI del sector servicios y compuesto de diciembre. Pese a una desaceleración en ambos indicadores, los resultados sugieren que la economía brasileña cerró el año en terreno de expansión, lo que favoreció un sentimiento positivo hacia la moneda local. Principales resultados del PMI PMI de Servicios: Cayó de 53.6 en noviembre a 51.6 en diciembre.

en noviembre a en diciembre. Aunque por encima de los 50 puntos que marcan expansión, representó el menor crecimiento del sector en 2024.

que marcan expansión, representó el menor crecimiento del sector en 2024. Las empresas reportaron aumentos en nuevos pedidos y empleo, pero también indicaron una desaceleración en la demanda y mayores presiones inflacionarias. PMI Compuesto: Descendió de 53.5 en noviembre a 51.5 en diciembre.

en noviembre a en diciembre. Reflejó una desaceleración tanto en el sector servicios como en el manufacturero, con un menor crecimiento en nuevos pedidos y producción. Factores clave detrás de la desaceleración Inflación de costos : El índice de precios de insumos registró su mayor aumento en dos años y medio, debido en parte a la depreciación previa del real frente al dólar. Esto llevó a las empresas a subir precios de venta al ritmo más acelerado desde agosto de 2024.

: El índice de precios de insumos registró su mayor aumento en dos años y medio, debido en parte a la depreciación previa del real frente al dólar. Esto llevó a las empresas a subir precios de venta al ritmo más acelerado desde agosto de 2024. Confianza empresarial : A pesar de mantenerse optimistas sobre 2025, las empresas manifestaron preocupación por las políticas públicas y las condiciones económicas, reduciendo la confianza al nivel más bajo en 43 meses.

: A pesar de mantenerse optimistas sobre 2025, las empresas manifestaron preocupación por las políticas públicas y las condiciones económicas, reduciendo la confianza al nivel más bajo en 43 meses. Sectores destacados : Transportes, Información y Comunicación: Lideraron el crecimiento en nuevos pedidos y actividad. Finanzas y Seguros: Único sub-sector con caídas en ventas y actividad.

Contexto e impacto en el real brasileño La moneda parece haber encontrado respaldo en la percepción de resiliencia económica, incluso en un contexto de desaceleración. Además, el movimiento podría estar influenciado por expectativas de estabilidad en el entorno macroeconómico y posibles ajustes en políticas monetarias que mitiguen las presiones inflacionarias. La reacción positiva del mercado destaca la importancia de la percepción de estabilidad, incluso frente a cifras que evidencian una pérdida de impulso en el crecimiento económico.



El USDBRL cotiza en 6.1009, con fuerte presión bajista tras romper el soporte en 6.1100 y acercarse a 6.0920. Si recupera 6.1100, podría buscar 6.1832 y extenderse hacia 6.2225. En caso de perder 6.0920, el siguiente objetivo sería 6.0475. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "