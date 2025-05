El Reino Unido y la UE se preparan para firmar un comercio libre y abierto

El Reino Unido y la Unión Europea se preparan para firmar una declaración formal que promueve el "comercio libre y abierto", oponiéndose directamente a las políticas proteccionistas de Trump. El borrador enfatiza la construcción de una "nueva asociación estratégica" entre Londres y Bruselas. Esta medida sugiere lazos económicos más estrechos tras el Brexit. Constituye una respuesta geopolítica significativa a las amenazas arancelarias de EE. UU. Noticias de la mañana El apagón de España ha puesto a prueba la resiliencia del sistema energético y la solidez de la economía nacional. Más allá de las interrupciones inmediatas, sus efectos todavía no han resonado en los mercados financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trump planea retirar la imposición de nuevos aranceles a las importaciones de automóviles ya existentes y reducir los aranceles sobre las piezas de automóviles fabricadas en EE. UU. Se espera que anuncie estos cambios durante un mitin cerca de Detroit esta tarde. El fundador de Bridgewater, Ray Dalio, advierte que el alejamiento de un sistema comercial y financiero centrado en EE. UU. ya ha comenzado y será difícil de detener. Las cadenas de suministro globales y los flujos de inversión se están reconfigurando en respuesta a las guerras arancelarias. Dalio argumenta que el papel de EE. UU. como comprador y prestatario global se está volviendo insostenible. La desglobalización se está acelerando, con graves consecuencias para las economías y los inversores. Noticias de las elecciones en Canadá Resultados electorales en Canadá: El Partido Liberal de Mark Carney ganó las elecciones en Canadá, pero solo formará un gobierno minoritario. La reñida contienda inicialmente fortaleció el dólar canadiense (CAD). Sin embargo, una vez que se hizo evidente que Carney no conseguiría la mayoría, el CAD comenzó a depreciarse. Actualmente, los liberales han sido elegidos en 164 distritos electorales, seguidos por los conservadores con 147 escaños, y los votos aún se están contabilizando. Carney asume el cargo en un momento en que Canadá se encuentra en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, y el Banco de Canadá ha suspendido recientemente los recortes de tipos de interés. El liderazgo de Carney comienza en un momento crítico para Canadá. Los agresivos aranceles de Trump han desviado el foco de las elecciones canadienses hacia cuestiones de soberanía y el sentimiento antiestadounidense. Mark Carney, en sustitución de Justin Trudeau, hizo campaña bajo el lema de proteger la independencia económica de Canadá. Los aranceles de represalia de Canadá sobre productos estadounidenses por valor de 60 000 millones de dólares reflejan el aumento de las tensiones. Las relaciones comerciales seguirán siendo un tema clave para el gobierno de Carney.

