El Russell 2000 cae un 1,2% y cae al nivel más bajo desde mediados de agosto 📉

El 铆ndice Russell 2000 de empresas de mediana capitalizaci贸n de EE. UU. cotiza a la baja m谩s de un 1,2 % hoy, debido en gran medida a las ca铆das en el sector bancario regional, que se vio presionado por una sesi贸n bajista m谩s amplia entre los bancos estadounidenses, donde JP. Morgan (JPM.US) est谩 perdiendo casi un 7 %, tras una advertencia sobre un menor ingreso neto por intereses (NII) esperado en 2025. Las empresas de biotecnolog铆a est谩n registrando las mayores ganancias en el 铆ndice, para algunas de las cuales los recortes de tasas de la Fed podr铆an resultar beneficiosos y reducir el riesgo de "agotamiento de capital" y suspensiones comerciales.

La volatilidad adicional en el mercado est谩 impulsada por el debate presidencial entre Trump y Kamala Harris que tendr谩 lugar el martes por la noche.

El sentimiento en el mercado de menor capitalizaci贸n se ve afectado a煤n m谩s por la debilidad en los 铆ndices m谩s grandes, que, a pesar de las recientes ventas masivas, no est谩n mostrando fortaleza; los contratos en el DJIA est谩n cayendo聽un 0,8% hoy.

Los analistas de Fitch Ratings esperan que el pr贸ximo ciclo de flexibilizaci贸n monetaria de la Fed sea relativamente leve y lento, seg煤n los "est谩ndares hist贸ricos".

Michelle Bowman, miembro de la Reserva Federal, coment贸 sobre el sector bancario e inform贸 que "las preocupaciones por las pruebas de estr茅s incluyen volatilidad y transparencia".

Las acciones de New York Community Bancorp (NYCB.US) est谩n perdiendo casi un 7% hoy; Los inversores esperan que una mayor probabilidad de recesi贸n pueda ser un detonante para una venta masiva en los bancos, vulnerables al riesgo inmobiliario comercial.

El 铆ndice de optimismo empresarial de la NFIB de EE. UU. se situ贸 hoy en 91,2 frente al 93,6 previsto tras un fuerte optimismo de 93,7 en julio. La lectura sugiere que el repunte de julio puede ser solo temporal, mientras que el sentimiento general de las peque帽as empresas estadounidenses sigue bajo presi贸n a pesar de la esperada flexibilizaci贸n de la pol铆tica de la Reserva Federal. La ola de ventas de petr贸leo y valores financieros, junto con ca铆das moderadas en el sector tecnol贸gico, afectan el sentimiento de los inversores en el mercado estadounidense en general hoy. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El US2000 est谩 probando hoy la media m贸vil exponencial de 200 sesiones (EMA200), que es el l铆mite convencional entre una tendencia bajista y una tendencia alcista. Los tres intentos anteriores de caer por debajo de ella dieron como resultado un rebote decisivo. Fuente: xStation5

