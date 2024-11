El Russell 2000 sube un 1,5%

La sesión de ayer en Wall Street estuvo marcada por los alcistas. El Russell 2000 subió un 1,5% mientras que los impulsos del Nasdaq 100 y el S&P 500 fueron más moderados. Por su parte, hoy hemos tenido una sesión débil en Asia, con el Nikkei retrocediendo un 1% y el Hang Seng chino subiendo menos de una décima. Los futuros de los índices europeos caen un 0,3% en la preapertura. Lecturas macroeconómicas

Los mercados esperan el índice US Conference Board, que mide el sentimiento de los consumidores. Además, la publicación de los datos de ventas de viviendas está programado para las 15:00. Las actas de la última reunión de la Fed están previstas para las 20:00. El dólar estadounidense está experimentando una ligera apreciación, y la caída de ayer de los rendimientos a 10 años por debajo del 4,3% no provocó un "cambio de tendencia" en el eurodólar, que vuelve a perder un 0,15% hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump ha anunciado que una de sus primeras decisiones será imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá. Tamaki, representante del Partido Democrático de Japón, advirtió contra un ajuste monetario excesivo, que cree que podría llevar al país a la deflación. Mientras tanto, datos recientes de empresas japonesas apuntan a negociaciones salariales récord. El IPP del sector servicios japonés en octubre a nivel nacional aumentó un 2,9% interanual frente al 2,5% previsto y el 2,6% anterior. Otros mercados El Bitcoin prueba el soporte de los 93.000 dólares retrocediendo un 5% desde máximos, aunque se espera que el rebote pruebe la resistencia de los 95.000 dólares. Las criptomonedas más pequeñas no han experimentado una venta masiva mientras que el Ethereum todavía cotiza alrededor de los 3.450 dólares. Las materias primas agrícolas ceden terreno, a excepción del trigo, que sube medio punto en el CBOT, hasta los 5,57 dólares por bushel. Mientras tanto, el gas natural registra una ligera subida. El petróleo se mantiene por debajo de los 70 dólares para el West Texas y los 73 dólares para el Brent. Los contratos rebotan levemente tras la venta masiva de ayer causada por el cercano acuerdo de paz entre Hezbolá e Israel, que recibió la aprobación de Netanyahu. El representante estadounidense McGawre sigue en Oriente Medio, y se espera que la paz con el Líbano sea el primer paso hacia el éxito de las negociaciones con Hamás en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, Israel dio ayer un golpe a una supuesta ruta de transporte de armas que conduce desde Irán a Siria. Discursos de banqueros

Kashkari (Fed) indicó que el crecimiento de la productividad estadounidense puede haber elevado significativamente la tasa de interés neutral. Considera que la geopolítica y los aranceles son actualmente los mayores riesgos para las perspectivas económicas. Goolsbee (Fed) señaló que los tipos serán más bajos a finales de 2025, afirmando que la tasa neutral sigue siendo significativamente más baja que las tasas actuales. Advierte de no centrarse en la inflación en un mes determinado.

