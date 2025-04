El S&P 500: la cruz de la muerte activa una señal bajista mientras el mercado digiere la pausa dada por Trump

El S&P 500 activó este lunes su primera "cruz de la muerte" en tres años, una señal técnica que refuerza el tono de cautela en los mercados financieros, en medio de un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, la política comercial estadounidense y las señales mixtas desde los bancos centrales. Este cruce se produce cuando la media móvil de 50 días cae por debajo de la de 200 días, movimiento que muchos analistas técnicos consideran un posible preludio de una tendencia bajista prolongada. Contexto técnico y desempeño diario Pese al entorno negativo, el índice logró cerrar la jornada con una subida del 0,8%, favorecido por un rebote en las acciones tecnológicas. El Nasdaq Composite avanzó un 0,6% y el Dow Jones sumó un 0,78%, pero estos movimientos no fueron suficientes para evitar la activación de la señal bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La última vez que se produjo una cruz de la muerte fue en marzo de 2022 , lo que precedió a un periodo de volatilidad, aunque posteriormente el índice logró recuperar terreno.

En marzo de 2020 también se generó una cruz similar, justo antes de iniciarse uno de los ciclos alcistas más fuertes de la historia reciente.

Estos antecedentes refuerzan la idea de que, si bien es un indicador relevante, la cruz de la muerte no siempre anticipa una caída prolongada, pero sí suele marcar un aumento en la volatilidad y el riesgo. Impacto de la política comercial de Trump Otro factor que añade presión al mercado es la incertidumbre sobre la política arancelaria de Estados Unidos. Aunque el presidente Trump ha anunciado una pausa de 90 días sobre los grandes aranceles del denominado “Día de la Liberación”, la confianza del mercado sigue resentida. La exclusión temporal de los smartphones de los aranceles benefició directamente a Apple , que subió +7,5% intradía .

El Nasdaq encontró soporte en ese alivio, pero los flujos hacia activos defensivos , como el oro o los bonos del Tesoro, muestran que el sentimiento sigue siendo prudente .

La señal de pausa no borra el daño previo: la confianza empresarial ha caído y las decisiones de inversión se ven afectadas por la volatilidad regulatoria. Perspectivas monetarias y condiciones financieras En el frente macroeconómico, la Reserva Federal ha empezado a admitir que 2025 podría cerrarse con hasta dos recortes de tipos de interés, un reconocimiento que refleja una lectura más cauta del entorno económico. Al mismo tiempo: Las condiciones financieras siguen ajustándose de manera gradual .

Los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años se estabilizan en torno al 4,40%, lo que podría brindar cierto soporte a los activos de riesgo, aunque sin eliminar del todo el sesgo bajista. Conclusión: señales técnicas y fragilidad de fondo Aunque el rebote técnico del S&P 500 puede continuar en el corto plazo, la tendencia de fondo sigue siendo frágil. Mientras la media móvil de 200 días mantenga su trayectoria descendente y el crecimiento global permanezca bajo presión, el mercado operará con un sesgo defensivo. En este entorno, cada señal técnica cobra mayor relevancia. La cruz de la muerte no garantiza una fuerte corrección, pero sí sirve como advertencia contra la complacencia, especialmente en un contexto donde las tensiones comerciales y la fragmentación económica global continúan escalando. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

