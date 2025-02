El S&P 500 y el Oro caen un 1% tras el informe del IPC de EE.UU. 📉

El Oro y el US500, como activos que suelen reaccionar a cambios significativos en el 铆ndice del d贸lar estadounidense (USDIDX), as铆 como el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, se ven presionados por una mayor aversi贸n al riesgo y el fortalecimiento del d贸lar estadounidense despu茅s de un informe del IPC de enero m谩s caliente de lo esperado. Los rendimientos a 10 a帽os suben hoy casi 10 puntos b谩sicos hasta el 4,64%, ya que los operadores esperan solo un recorte de tipos de la Fed este a帽o. El ORO extiende su ca铆da hoy cayendo de 2.950 d贸lares la onza a casi 2.872 d贸lares ahora. Tanto el IPC general interanual/mensual como el b谩sico de EE. UU. para enero fueron mucho m谩s altos de lo esperado. Los operadores cambian a continuaci贸n, anticipan el recorte de tipos de la Fed a diciembre de 2025 desde septiembre de 2025 antes del informe de inflaci贸n de EE. UU. 聽 Fuente: xStation5聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Adem谩s, el 铆ndice US500 pierde casi un 1% y cae a 6030-6040 puntos antes de la apertura del mercado de valores de EE. UU. Tambi茅n podemos ver sentimientos mucho m谩s d茅biles en el mercado de criptomonedas, con el precio de Bitcoin cayendo de $97k a $95k despu茅s del IPC de EE. UU. 聽 Fuente: xStation5 El USDIDX gana tras el informe del IPC de EE.UU., siguiendo el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense tanto a corto como a largo plazo. Fuente: xStation5

