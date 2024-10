El S&P500 vuelve a mirar a los 6.000 dólares

Las acciones estadounidenses terminaron la sesión de ayer con sesgo positivo, a diferencia de otros índices mundiales importantes. El S&P500 cerró en torno a los 5.890 puntos, mientras que el Russell se mantuvo dentro de un rango estrecho entre los 2.300 y los 2.305 puntos, todavía intentando superar su zona de resistencia clave. Índices asiáticos En China, el sentimiento de los inversores sigue siendo débil a pesar del ligero repunte del 0,40-0,50% en los índices bursátiles de hoy. Por su parte, el Nikkei cede terreno y se negocia en torno a los 39.000 puntos, con una caída de casi el 1,20% . Mientras tanto, el índice australiano cotiza sin cambios significativos.

La divisa más fuerte en la primera parte del día es el dólar australiano, que gana fuerza tras unos datos de desempleo inferiores a los esperados. El AUDUSD sube un 0,40% y alcanza los 0,66940. Por otro lado, la divisa más débil es el franco suizo, que pierde entre un 0,2 y un 0,4% frente a otras divisas. La volatilidad del mercado de divisas no es significativa.

El empleo en Australia superó las previsiones por sexto mes consecutivo en septiembre, logrando el mayor aumento desde febrero de 2024. El número de personas empleadas aumentó en 64.100, frente a una expectativa de 25.200. La tasa de desempleo se situó ligeramente por debajo de las expectativas, con un 4,1% , en comparación con la previsión del 4,2% y la tasa anterior del 4,2%.

Los datos del mercado laboral volvieron a superar las expectativas, lo que indica la fortaleza del sector. Tras el informe, los inversores rebajaron sus expectativas de recortes de tipos de interés por parte del RBA, y el dólar australiano subió un 0,70% hasta los 0,67100 USD.

Hoy se publica la balanza comercial de Japón. El país nipón informó de un déficit comercial de 294,3 mil millones de yenes (2 mil millones de USD) en septiembre. Las exportaciones cayeron un 1,7% interanual, frente a las expectativas de un aumento del 0,50%. Las importaciones aumentaron un 2,1% interanual, mientras que los analistas habían pronosticado un aumento del 3,2% interanual.

China acaba de anunciar un nuevo plan de estimulación del mercado inmobiliario. En una sesión informativa, el ministro de Vivienda, Ni Hong, dijo que China ampliará la lista de proyectos inmobiliarios y acelerará los préstamos bancarios para estos proyectos inacabados a 4 billones de yuanes (US$561.8 mil millones) para finales de año. Ya se han aprobado un total de 2,23 billones de yuanes como préstamos a promotores, una cifra que se espera que se duplique a 4 billones de yuanes para finales de 2024. Otros mercados El West Texas continúa su descenso, motivado por las débiles estimaciones futuras de consumo y la desescalada del conflicto en Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron un 0,80%, poniendo a prueba los niveles de soporte de 70 USD por barril.

El oro extiende la subida de ayer a un nuevo máximo de 2.685 USD por onza (+0,40%).

El Bitcoin ha bajado 3 décimas, manteniéndose dentro del rango de 67.000-68.000 USD. Se observan mayores subidas en Ethereum, con un impulso del 1,00%, alcanzando los 2.640 USD.

