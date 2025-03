El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, comenta sobre la economía, sanciones y aranceles 💵

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., realiz贸 hoy declaraciones sobre la econom铆a estadounidense, el r茅gimen de sanciones y los aranceles. A continuaci贸n, un resumen de sus comentarios: El r茅gimen de sanciones est谩 debilitando el estatus del d贸lar como moneda de reserva.

Trump me pidi贸 reconsiderar el r茅gimen de sanciones de EE.UU.

La econom铆a subyacente es s贸lida. No hay razones para una recesi贸n.

Pedir una garant铆a de que no habr谩 recesi贸n es absurdo.

Los aranceles rec铆procos no ser谩n autom谩ticamente del 25 % m谩s 25 %. Para algunos pa铆ses, el arancel del 2 de abril podr铆a ser bajo .

Para algunos pa铆ses, el . Si es necesario, bloquearemos inversiones de salida. Mercado de bonos y divisas El d贸lar estadounidense sube ligeramente , revirtiendo su ca铆da inicial del 0,05 % y registrando una ganancia cercana al 0,1 % .

, revirtiendo su y registrando una ganancia cercana al . El TNOTE se mantiene estable en las operaciones de hoy.

