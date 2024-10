El sector automovilístico alemán en el punto de mira 📉

La sesión del lunes en las bolsas europeas se saldó con descensos en la mayoría de los índices bursátiles. El DAX cede actualmente un 0,35%. El FTSE 100 británico se deja un 0,51%. Al mismo tiempo, el CAC40 francés pierde un 1,48%. La atención de los inversores se centra hoy en las noticias corporativas, especialmente en el contexto de la reducción de las previsiones de beneficios de los principales fabricantes de automóviles europeos. Además, a pesar de la euforia en China, las empresas de moda no resisten a los descensos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation El DAX cotiza un 0,10% por debajo de su nivel máximo histórico durante la sesión del lunes. Los puntos de soporte clave de la tendencia alcista general parecen seguir siendo las zonas de máximos recientes y la EMA de 50 días. El sector del automóvil, en jaque Uno de los sectores económicos con peores resultados en la primera sesión bursátil de esta semana es el automovilístico. Esto se debe a que los principales representantes de este sector, entre otros: Stellantis (STLAM.IT), Volksawgen (VOW1.DE) y Porsche (P911.DE) emitieron un profit Warning, rebajando sus expectativas de beneficios anuales. Recordemos que Mercedes-Benz (MBG.DE) y BMW (BMW.DE) rebajaron sus objetivos a principios de este mes. Stellantis dijo que está acelerando los planes de reducción de sus acciones en Estados Unidos a medida que la industria mundial sigue deteriorándose y la competencia se intensifica. La empresa es responsable de marcas como Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat y Peugeot. Stellantis espera unos márgenes de beneficio operativo ajustados del 5,5% al ​​7,0%, por debajo de los "dos dígitos". En Europa, las acciones de las empresas automovilísticas han sufrido fuertes caídas, y en Asia también se han registrado descuentos. Toyota Motor cerró con una bajada del 7,6%, mientras que Honda Motor cayó un 7% y Nissan Motor un 6%. Nissan Motor cayó un 6%. Las surcoreanas Kia y Hyundai Motor cayeron más del 4%. A pesar de otra ola de optimismo chino, las caídas no se han encontrado hoy con la resistencia de las empresas del sector de la moda, que fueron responsables de la mayor parte de las subidas en Europa la semana pasada. Fuente: xStation Fuente: Bloomberg Financial LP

