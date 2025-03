El sector automovilístico en caída libre 📉

Las acciones de automóviles europeos se desploman después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel “permanente” del 25% sobre todos los automóviles no fabricados en Estados Unidos. En respuesta a esta noticia, a pesar de que los medios de comunicación llevan tiempo informando sobre planes de cambio de la política tarifaria para este sector, las acciones de Porsche AG (P911.DE) caen un 5,3%, las de Volkswagen (VOW1.DE) un 3,5%, las de Stellantis (STLAM.IT) un 5,6%, las de Renault (RNO.FR) un 1,1%, las de Volvo (VOLCARB.SE) un 6,8%, las de BMW (BMW.DE) un 4,5% y las de Mercedes (MBG.DE) un 5,2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Los aranceles de Trump hunden al sector automovilístico europeo Las marcas que se encuentran especialmente presionadas por los cambios arancelarios son Jaguar, Porsche, Land Rover, Mazda, Audi y Volvo. Para estas empresas, casi el 100% de su producción se realiza fuera de EE.UU. Para BMW, eso representa el 25% de la producción en Estados Unidos, y para Volkswagen, otro 25%. Los analistas de JP Morgan estiman que los fabricantes de automóviles extranjeros delinearán planes más detallados en los próximos días para incluir producción adicional en EE. UU. y potencialmente indicarán aumentos de precios necesarios para compensar el impacto de los aranceles.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "