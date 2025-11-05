SABER MÁS

BMW, o Bayerische Motoren Werke AG, es una empresa de automoción multinacional alemana que se especializa en vehículos de lujo, motocicletas y motores.

Se fundó en 1916, y desde entonces ha pasado a ser un jugador clave en la industria automotriz, reconocida por sus innovadores diseños, avanzada tecnología y vehículos de altas prestaciones.

La central de la empresa está en Munich, Alemania, y gestiona instalaciones de producción y sucursales en todo el mundo.A la hora de invertir en BMW es vital estar al corriente de su horario operativo. El mercado de la acción de BMW está en Frankfurt, que abre de 09:00 AM a 17:30 CET.

Las horas más activas para BMW se dan habitualmente en el cruce del horario de la sesión europea y la americana, que es entre las 13:30 y las 15:30, horario europeo, o entre 7:30 y 9:30 horario americano. En este periodo, la liquidez del mercado tiende a ser mayor, ofreciendo potenciales mejores condiciones de inversión.

Ahora veamos algunos datos interesantes sobre BMW: ¿Sabías que el icónico logo de BMW representa las aspas de una hélice de una aeronave rotando en el cielo azul? El logo rinde homenaje a la historia de aviación de la empresa, y simboliza su compromiso con el avance tecnológico y la innovación.

Además, BMW es uno de los pocos fabricantes de automóviles que aún fabrica y equipa a sus vehículos con motores de seis cilindros, reconocidos por su suave rendimiento y equilibrio a la hora de suministrar potencia.

En definitiva, BMW es una marca de coches de lujo globalmente reconocida que ofrece interesantes oportunidades de inversión a través de su acción. Los inversores pueden beneficiarse de las fluctuaciones de precio.