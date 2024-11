El sector de semiconductores se recupera y C3.ai repunta un 21% tras anunciar una asociación con Microsoft 📌

Hoy, al comienzo de la sesi贸n, el sentimiento en el mercado de valores no era el mejor. La atenci贸n de los inversores se centr贸 en la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania despu茅s de que Rusia anunciara reglas m谩s indulgentes para el uso de armas nucleares. Al comienzo de la sesi贸n en efectivo, los 铆ndices registraron una ca铆da del 0,30-0,60%. Sin embargo, actualmente, estamos observando un ligero repunte y el 铆ndice de empresas tecnol贸gicas Nasdaq-100 ya est谩 subiendo un 0,30%. Las empresas que lideran los beneficios pertenecen principalmente a los sectores de semiconductores y nuevas tecnolog铆as, incluida Tesla. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq-100 (intervalo D1)

Las cotizaciones del Nasdaq-100 han vuelto a salir de la zona de soporte en torno a los 20.400 puntos y actualmente est谩n subiendo un 0,30%. Se pueden notar beneficios notables principalmente en Tesla (+3,00%) y Nvidia (+2,10%). Alphabet, Amazon y Apple tambi茅n avanzan ligeramente (todas ellas con un +0,70%). En el mercado m谩s amplio, las subidas tambi茅n dominan en las acciones tecnol贸gicas relacionadas con la inteligencia artificial y los semiconductores, entre ellas C3.ai (+21%), Super Micro Computer (+32%), Indie Semiconductors (+8,50%), BigBear.ai (+8,20%). Super Micro Computer (SMC.US) Las acciones de Super Micro Computer est谩n repuntando un 32% hoy despu茅s de que la empresa designara a BDO USA como nuevo auditor y presentara al Nasdaq un plan para recuperar el cumplimiento de los requisitos de cotizaci贸n tras el retraso de los informes financieros. El auditor anterior, Ernst & Young LLP, dimiti贸 en octubre, citando preocupaciones sobre la transparencia y la gobernanza corporativa, lo que contribuy贸 a una ca铆da de m谩s del 80% de las acciones de Super Micro desde el m谩ximo de marzo. Al contratar a BDO USA, la sexta firma de auditor铆a m谩s grande con solo otro cliente fuera del S&P 500, la compa帽铆a tiene la intenci贸n de presentar los informes 10-K anuales y los informes 10-Q trimestrales atrasados 鈥嬧媝ara febrero, a la espera de la aprobaci贸n de la bolsa Nasdaq. A pesar de la investigaci贸n del Departamento de Justicia de EE. UU., algunos analistas siguen siendo optimistas y destacan el potencial de Super Micro en el mercado de centros de datos de IA en r谩pido crecimiento. C3.ai (AI.US) C3.ai est谩 aumentando un 22% a $ 32,08 despu茅s de que la compa帽铆a anunciara una colaboraci贸n ampliada con Microsoft para acelerar la implementaci贸n de inteligencia artificial para clientes comerciales en la plataforma Microsoft Azure. El acuerdo posiciona a C3.ai como el proveedor preferido de software de aplicaci贸n de IA para Microsoft Azure, mientras que Microsoft se convierte en el proveedor de nube preferido para las ofertas de C3.ai. Este movimiento estrat茅gico incluye la integraci贸n de la suite completa de software de aplicaci贸n de IA empresarial de C3.ai con el portal de nube comercial de Microsoft. 聽 Fuente: xStation5.

