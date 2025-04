El sentimiento en Wall Street se mantiene pesimista

El sentimiento en Wall Street se mantiene negativo, ya que los futuros del VIX subieron un 1,6% esta mañana, tras la peor sesión del S&P desde marzo de 2020, ayer. El principal índice bursátil estadounidense se desplomó más de un 4%. Hoy, los futuros de los índices europeos también bajaron ligeramente, lo que sugiere una mayor presión sobre los mercados bursátiles antes del informe macroeconómico clave de EE. UU.: las nóminas no agrícolas de marzo y el discurso del presidente de la Fed, Powell, Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El EUR/USD ganó casi 0,3 puntos, mientras que el USDIDX cayó un 0,2%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron casi 6 puntos básicos, cayendo por debajo del nivel del 4%, ya que los inversores consideran un mayor riesgo de recesión para la economía estadounidense. El presidente francés, Macron, aconsejó a las empresas que suspendieran las inversiones en EE. UU. en reacción a los aranceles estadounidenses. Es más, Francia insta a la UE a imponer sanciones a las empresas tecnológicas estadounidenses. China advirtió que tomará contramedidas para proteger sus propios intereses. Mercados asiáticos Durante la sesión asiática, los mercados se desplomaron a su nivel más bajo en dos meses, extendiendo una ola de ventas de acciones a nivel mundial provocada por las últimas amenazas arancelarias de Trump, que empujaron a los inversores a activos refugio. Donald Trump comentó que él y la Casa Blanca "anticipaban" la reacción de los mercados. Además, Trump afirmó que "consideraría un acuerdo en el que China apruebe la venta de TikTok a cambio de una reducción arancelaria". Las acciones japonesas cayeron a su nivel más bajo desde agosto. Los bonos basura globales han sufrido su mayor debilitamiento desde marzo de 2020. Las ventas minoristas en Singapur cayeron un 3,6% interanual frente al -0,2% esperado y el aumento del 4,5% anterior. La tasa de desempleo suiza en marzo se situó en el 2,8% frente al 2,7% esperado y el 2,7% anterior. Materias primas En cuanto a las materias primas, el petróleo continúa a la baja, cayendo un 0,3% hasta los 69 dólares. La OPEP+ triplicó repentinamente los suministros respecto al nivel previsto en mayo. Los futuros del gas natural bajan ligeramente hoy. El precio del oro ha bajado casi un 0,3% hoy, mientras que la plata cae un 0,55% después de ayer, una sesión muy débil para el mercado de metales preciosos. En cuanto a las materias primas agrícolas, los futuros del algodón en el ICE continúan con la caída iniciada el 2 de abril, cayendo un 1,7% hoy. Los precios del trigo y el maíz en la CBOT suben ligeramente, con un rango de entre el 0,2% y el 0,3% hoy.

