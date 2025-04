El S&P 500 firma uno de los peores arranques de su historia

Desplome histórico en las bolsas mundiales, que sufren durante la jornada de hoy las consecuencias de los aranceles anunciados ayer por el presidente americano, Donald Trump. El S&P 500 baja en el momento de apertura un 3,5%, liderando las caídas de los índices a nivel mundial en uno de sus peores arranques de sesión de su historia. De hecho, más del 90 % de las empresas del S&P 500 cotizan a la baja en la preapertura, con más de la mitad de sus 500 acciones con una caída de al menos un 2%, en un entorno que parece de complicada solución en el corto plazo para las acciones del país. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión de Trump de imponer un arancel mínimo del 10% a todos los exportadores a EE. UU., además de aranceles adicionales para grandes socios comerciales como China, Japón y la Unión Europea, marca una drástica escalada de la guerra comercial. Ante las promesas de represalias de China y la UE, los inversores están comprando activos refugio, lo que ha llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años a su nivel más bajo en más de cinco meses. Estas fluctuaciones repercutieron en los mercados de bonos de todo el mundo: los rendimientos a 10 años en Alemania y el Reino Unido cayeron aproximadamente seis puntos básicos, mientras que los costos de endeudamiento en Japón y Australia cayeron más de 10 puntos básicos. Otra de las consecuencias del anuncio de ayer es que el impacto inflacionario de los aranceles podría maniatar a la Fed, que en la pasada reunión del mes de marzo descontaba actuar en caso de que la economía desacelerase demasiado, mientras definía a la inflación como un evento transitorio. Además, el dólar está viviendo su peor sesión en más de 2 años, debilitándose frente a las principales divisas mundiales. Empresas con peor comportamiento en el día en el S&P 500 Las grandes empresas tecnológicas son las que más están sufriendo dentro del S&P 500. Liderando las caídas del sector encontramos a Apple. Sus acciones se desinflan hasta un 8%, dado que una alta proporción en su fabricación de sus productos tiene como origen China, uno de los países más afectados por los aranceles, por lo que tendrá que repercutir el mayor coste a sus productos o bien sacrificar sus márgenes. Sectores que tampoco están teniendo un gran arranque de día son las empresas de calzado o ropa. El mayor exponente lo podemos encontrar con Nike, cuyas acciones sufren un varapalo del 14% al depender gran parte de su producción de Vietnam, uno de los países más castigados con los aranceles. Aunque el foco ha estado en bienes de consumo como automóviles y bebidas alcohólicas, también es clave observar el impacto en las empresas de logística y transporte global, como Maersk, que juegan un papel fundamental en la distribución de estos productos.



