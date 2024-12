El tipo de cambio en Chile cede ante medidas en China y debilidad del dólar internacional

Factores clave del movimiento del dólar en Chile Durante la jornada, el tipo de cambio ha mantenido una tendencia bajista, iniciando cerca de $970 y transando en niveles de $967 durante la mañana. Este comportamiento responde principalmente a los siguientes factores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambios en la política económica de China: El Politburó de China anunció medidas más proactivas en sus políticas fiscales con el objetivo de: Reforzar el consumo interno. Estabilizar el mercado inmobiliario. Profundizar el sector financiero para fortalecerlo.

Estas medidas son significativas, ya que representan la primera instancia de flexibilización monetaria real desde 2021, aumentando las expectativas de una mayor demanda de materias primas como el cobre. Mejora en el precio del cobre: El cobre, clave para la economía chilena, ha registrado una valorización cercana al 1% durante la jornada.

A pesar de que las exportaciones chilenas de cobre y la balanza comercial mostraron una leve contracción, el alza en los precios internacionales ha compensado estas debilidades. Debilidad del dólar internacional: El dólar estadounidense ha mostrado signos de debilitamiento ante la expectativa de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos este miércoles.

El mercado anticipa que el IPC suba levemente, pero se mantenga por debajo del 3%, limitando la posibilidad de ajustes agresivos en la política monetaria de la Reserva Federal. Proyecciones del tipo de cambio Escenario bajista:

Si el cobre sigue fortaleciéndose y el dólar internacional mantiene su debilidad, el USDCLP podría romper los $970 y dirigirse hacia niveles de $950.

Escenario alcista:

En caso de que el precio del cobre vuelva a caer y el IPC de EE. UU. supere las expectativas, el tipo de cambio podría buscar niveles cercanos a $980 y posteriormente alcanzar máximos anuales sobre $990. La evolución de estos factores, especialmente los datos económicos clave de Estados Unidos y las noticias provenientes de China, será crucial para definir la trayectoria del dólar en los próximos días. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

