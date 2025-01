El tipo de cambio en Chile está alerta por la volatilidad del dólar estadounidense

El mercado ha experimentado una alta volatilidad esta semana, impulsada por el panorama internacional y la reciente toma de posesión de Donald Trump. La principal incertidumbre radica en el impacto de las políticas arancelarias anunciadas, que han comenzado a influir directamente en las dinámicas de las divisas y los mercados de materias primas. Factores clave detrás del movimiento del dólar Políticas arancelarias: En su primer anuncio relevante, Trump confirmó un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá a partir del 1 de febrero. Esto ha fortalecido al dólar estadounidense a nivel global, ya que los inversionistas perciben una postura más agresiva en el comercio internacional.

Efectos en las materias primas: La falta de claridad respecto a las políticas hacia China ha mantenido una elevada incertidumbre. Esto ha contribuido a una caída en los precios del cobre , afectando economías exportadoras como la chilena.

Impacto en el tipo de cambio: La combinación de un dólar fortalecido y precios más bajos del cobre ha debilitado al peso chileno, con proyecciones que sitúan el tipo de cambio en niveles cercanos a 1019 si la situación se intensifica. Perspectivas para el mercado Corto plazo: Los inversionistas estarán atentos a cualquier desarrollo o anuncio adicional que detalle las políticas arancelarias hacia otros socios comerciales, especialmente China, dada su relevancia en los flujos globales de comercio.

Mediano plazo: Si persiste la incertidumbre y continúan las tensiones comerciales, los activos ligados a materias primas podrían enfrentar mayores presiones, afectando aún más a monedas como el peso chileno. En este contexto, los mercados internacionales estarán marcados por la cautela, con los operadores priorizando activos refugio mientras se aclaran los posibles impactos de las nuevas políticas comerciales de la administración Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

