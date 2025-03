El tipo de cambio extiende su racha alcista y se sitúa en 939 pesos por dólar

El peso chileno registró su segunda jornada consecutiva de depreciación frente al dólar, con el tipo de cambio alcanzando los 929 pesos por dólar. Este movimiento se debe, en parte, al respiro del dólar a nivel global, impulsado por los pronósticos de inflación de la Reserva Federal de Nueva York y las fuertes caídas en China, afectadas por la presión deflacionaria y la incertidumbre sobre la demanda interna. Mercados globales: caídas en Wall Street y un dólar fortalecido Los principales índices de Wall Street comenzaron la semana con pérdidas significativas, reflejando la incertidumbre de los inversores: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron más de un 1% , en respuesta a nuevas tensiones comerciales y señales de la Reserva Federal.

cayeron más de un , en respuesta a nuevas tensiones comerciales y señales de la Reserva Federal. El presidente de EE. UU., Donald Trump , evalúa la posibilidad de imponer aranceles recíprocos a Canadá , aumentando la presión sobre el comercio internacional.

, evalúa la posibilidad de , aumentando la presión sobre el comercio internacional. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reiteró su postura de cautela en la política monetaria, subrayando que cualquier ajuste dependerá de la evolución de la inflación y el mercado laboral. En este contexto, el dólar internacional mantiene su tendencia alcista, respaldado por los comentarios de Powell, la decisión de la Unión Europea de recortar tasas de interés y los recientes datos económicos negativos de China. Cobre cae ante preocupaciones sobre la economía china El precio del cobre retrocedió un 0,4%, tras la publicación de los datos de inflación en China. El informe mostró una caída mensual, reflejando un escenario deflacionario que subraya la debilidad de la demanda interna y la incertidumbre sobre la recuperación económica del mayor consumidor de cobre a nivel global. Perspectivas para el tipo de cambio El peso chileno enfrenta un escenario de volatilidad, con varios factores que pueden incidir en su comportamiento en los próximos días: Si las caídas en China continúan y la demanda de cobre sigue debilitándose , el tipo de cambio podría volver a 934 pesos por dólar en el corto plazo.

, el tipo de cambio podría volver a en el corto plazo. Si el cobre logra recuperarse, el peso chileno podría fortalecerse y el tipo de cambio podría buscar los 920 pesos por dólar. Los inversionistas seguirán atentos a los próximos datos macroeconómicos y a las decisiones de política monetaria a nivel global, que definirán el rumbo del mercado cambiario.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "