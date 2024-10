Las cosechas más débiles de lo esperado en toda Europa impulsaron los futuros de trigo de Chicago de diciembre en CBOT (WHEAT). Los precios son un 1% más altos que ayer, en medio de la mejora de los factores técnicos y fundamentales. La nueva estructura del mercado tiene potencial para ejercer más presión sobre los vendedores en corto de materias primas. El informe de Compromiso de los Comerciantes (CoT) del 27 de agosto indica coberturas cortas por parte de los especuladores bajistas. La UE, Rusia y la región del Mar Negro informarán de una menor producción de trigo este año. La producción de trigo de la Comisión Europea cayó de 121.000 toneladas a 116.000 toneladas. Argus Research también redujo las cosechas de Francia a 25,17 millones de toneladas este año (un 23% menos en términos anuales). Además, Ucrania comentó que la producción puede caer un 15% desde los niveles actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Hightower Report Fuente: xStation5

