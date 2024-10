El trigo profundiza sus caídas en un 1% a pesar de las menores estimaciones de cosecha de Sovecon ruso 📉

El trigo CBOT (TRIGO) que cotiza en Chicago cotiza a la baja m谩s de un 1% hoy, y no reacciona a las noticias de SovEcon de Rusia, que redujo su estimaci贸n preliminar de cosecha de trigo para 2025. Las ca铆das siguen siendo impulsadas por un d贸lar estadounidense fuerte y un buen clima para los cultivos en la regi贸n clave del Medio Oeste de los EE. UU., donde los bajistas tampoco se asustaron por los pron贸sticos de lluvia en el suroeste de los EE. UU. El 煤ltimo informe de Compromiso de los Comerciantes, publicado el 15 de octubre, indic贸 una posici贸n todav铆a bajista por parte de los grandes especuladores, mientras que al mismo tiempo una gran posici贸n corta por parte de los Comerciales (empresas que se cubren contra las ca铆das de precios). Esto sugiere que tanto los especuladores como los productores que cubren los suministros esperan precios m谩s bajos del trigo. Por otro lado, la posici贸n corta de los especuladores en los informes de CoT ha ido disminuyendo desde agosto.

Sovecon estima una cosecha de 80,1 millones de toneladas en 2025, frente a los 81,5 millones de toneladas de este a帽o (la menor desde la temporada 2021-2022) y la media de 5 a帽os de 88,1 millones de toneladas. La raz贸n de las estimaciones m谩s bajas es la sequ铆a, que ha reducido tanto la superficie de siembra como los rendimientos. Seg煤n Sovecon, el trigo de invierno entrar谩 en la temporada fr铆a en muy malas condiciones, a pesar de las lluvias m谩s intensas en algunas regiones de Rusia relevantes para el suministro. La sequ铆a podr铆a hacer que los rendimientos caigan a sus niveles m谩s bajos desde 2019, lo que sugiere un problema con las existencias mundiales de trigo, que ya son relativamente bajas

La consultora IKAR predice una producci贸n de trigo en Rusia, en 2024, de 81 a 85 millones de toneladas despu茅s de las lluvias recientes, pero estas previsiones no est谩n respaldadas por Sovecon, preocupada por el mal estado del trigo de invierno, que podr铆a sorprender con rendimientos mucho m谩s bajos. Significativamente, es la gran oferta de trigo ruso en 2022-2023 lo que ha sido un factor importante, deprimiendo los precios mundiales del trigo.

S&P estima una ca铆da del 16% en las exportaciones de trigo de Ucrania este a帽o, a pesar del acuerdo comercial del Mar Negro en vigor y la demanda r茅cord de granos ucranianos de los pa铆ses de la UE, as铆 como de Bangladesh y Vietnam, entre otros. Ucrania estima una cosecha de 22,4 millones de toneladas para la temporada actual, 600.000 toneladas menos que el a帽o anterior. TRIGO (H1) Si observamos el gr谩fico del TRIGO en el intervalo H1, vemos que los precios se han asentado nuevamente por debajo de tres medias m贸viles clave, lo que indica un sobrecalentamiento de la tendencia alcista y una posible prueba de la zona en torno a la eliminaci贸n de Fibonacci de 61,8 de la onda ascendente iniciada tras el 煤ltimo desplome. El mercado no ha aceptado niveles superiores a 611 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "