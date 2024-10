El trigo retrocede tras el reciente repunte 📉Los mercados esperan las plantaciones de octubre, persisten las preocupaciones europeas

Los futuros del trigo CBOT (WHEAT) est谩n cayendo por debajo de los 580 d贸lares hoy tras el reciente repunte, cuando el grano no logr贸 superar la zona de resistencia psicol贸gica de 600 d贸lares. A pesar de eso, los fundamentos para un aumento de los precios del trigo parecen seguir siendo s贸lidos, debido a las preocupaciones sobre la oferta y la demanda mundiales, con suelos secos en Rusia y Ucrania, que amenazan las plantaciones para la cosecha de trigo de 2025. 聽 El director de IKAR de Mosc煤, muy seguido por los comerciantes de granos globales, se帽al贸 que " la mayor parte de la Rusia europea est谩 experimentando una tremenda sequ铆a (...) Los agricultores dudaban en sembrar en el polvo (...) Si la parte europea de Rusia recibe buenas lluvias antes de mediados de octubre y el clima sigue siendo c谩lido, entonces "no es muy peligroso todav铆a" . Una gran parte de la tierra de los principales exportadores de trigo, Ucrania y Rusia, est谩 demasiado seca para plantar cultivos, lo que puede provocar d茅ficits en 2025.

El clima seco en Europa del Este indica un riesgo creciente de acortar la ventana de siembra para el trigo de invierno. Los mercados tambi茅n est谩n preocupados por la posible escalada del Mar Negro, ya que la guerra entre Ucrania y Rusia a煤n est谩 lejos de terminar, y la OTAN declara un apoyo m谩s fuerte al ej茅rcito ucraniano.

Por ahora, el trigo CBOT est谩 muy por debajo del m谩ximo de la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo, la producci贸n de Ucrania es un tercio inferior a los niveles anteriores a la guerra, y la cosecha de Rusia cae un 10% interanual despu茅s de la sequ铆a. La lluvia a corto plazo no es suficiente para mejorar el impacto del clima seco, y los agricultores esperan hasta octubre/noviembre para las plantaciones. Sin embargo, si el clima se mantiene seco hasta octubre, el trigo en CBOT puede subir muy por encima de los $600.

El informe de septiembre del USDA inform贸 que el trigo termin贸 la cosecha en la UE y los cultivos son "decepcionantes y retrasados, especialmente en el noroeste de Europa" debido a las lluvias excesivas, que impiden a los agricultores trabajar, y el aumento de las enfermedades de las plantas impide las cosechas de cereales.

La producci贸n de Alemania en septiembre se estima que baj贸 1,5 millones de toneladas este mes a 18,8 millones de toneladas y Francia, el mayor productor de trigo de la UE, tambi茅n ha luchado contra las lluvias excesivas esta temporada. La producci贸n se redujo nuevamente a 27,5 millones de toneladas, 1,1 millones de toneladas menos que en agosto. Se estima que la producci贸n de Francia es la m谩s baja desde la temporada 1987/88.

La producción europea de esta temporada se estima en 124 millones de toneladas, 4 millones de toneladas menos que en agosto, y 10,9 millones de toneladas menos que la temporada pasada y un 8% menos que el promedio de 5 años. El USDA también redujo el área cosechada a 23 millones de hectáreas, 100 000 menos que en agosto; 5% interanual y 4% por debajo del promedio de 5 años. La agencia espera ahora rendimientos de 5,39 toneladas por hectárea (t/ha), por debajo de las 5,54 t/ha de agosto; muy por debajo de las 5,55 t/ha del año pasado y 4% por debajo del promedio de 5 años   Fuente: Estimaciones de producción europeas del USDA PSD   TRIGO (intervalo H1) Los precios del trigo todavía se mueven por encima del promedio clave de impulso EMA200 (línea roja); caer por debajo de $570 - 568 sería una señal de una posible reversión de la tendencia a corto plazo. Sin embargo, subir por encima de $590 puede desencadenar otro impulso alcista por encima de $600 por bushel. Los fundamentos con huracanes y impactos de lluvias, sequía en Ucrania y Rusia, así como el conflicto del Mar Negro, pueden indicar un apoyo aún más fuerte para una tendencia alcista adicional en el trigo CBOT. En medio del reciente repunte, los fondos gestionados (grandes especuladores y fondos de cobertura) que informan en el Compromiso de los operadores (CoT) redujeron significativamente la posición corta neta en trigo, y el interés abierto cayó a los niveles de diciembre de 2023. Fuente: xStation5



