El trigo sube un 2,5% en medio de las primas climáticas y las tensiones en Oriente Medio 📈

El trigo (WHEAT) en la bolsa de materias primas CBOT de Chicago est谩 subiendo casi un 2,5% hoy. Las precipitaciones en Rostov del Don, la principal regi贸n productora de trigo de invierno de Rusia, est谩n aproximadamente un 60% por debajo de la media durante los 煤ltimos siete meses (el per铆odo m谩s seco en 30 a帽os) y es probable que las condiciones se mantengan sin cambios hasta mediados de octubre, lo que pone en duda la temporada de heno. Los precios de exportaci贸n del trigo de Rusia han aumentado significativamente. AgResource inform贸 de una mejora de 4 d贸lares por tonelada m茅trica en los precios de exportaci贸n del trigo ruso, a 222 d贸lares por tonelada, lo que tambi茅n presiona al alza los precios del trigo de Chicago. Un an谩lisis de la consultora Andersons mostr贸 que hasta el 60% de las existencias de trigo del mundo est谩n en China y, excluyendo a China, la situaci贸n de las existencias mundiales era mucho peor.

Actualmente, la siembra tambi茅n se ha detenido en gran parte del Reino Unido debido a las fuertes lluvias de septiembre y a las nuevas lluvias previstas para octubre. La prima clim谩tica se ve respaldada no s贸lo por la sequ铆a en Rusia y la regi贸n del Mar Negro, sino tambi茅n por la sequ铆a en las regiones de las llanuras del sur de los EE.UU. Los precios del trigo (WHEAT) est谩n subiendo con fuerza hoy y se encuentran en el rango superior del canal ascendente. El mercado puede esperar con ansias la publicaci贸n de las estimaciones de producci贸n y demanda del USDA WASDE, el 11 de octubre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 El clima en Rusia al 30 de septiembre de 2024

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "