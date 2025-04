El trigo sube un 3 % por la sequía en EE. UU. y el clima desfavorable en Rusia, que afecta las exportaciones. 📈

Los futuros de trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago (trigo) suben casi un 3 % hoy, alcanzando un nivel técnico clave en medio de las persistentes tensiones del comercio mundial. Lo más relevante en la jornada es que los agricultores estadounidenses enfrentan condiciones cálidas y secas, lo que permite avanzar en la siembra, pero limita el potencial de plantación total. Esta sequía está generando estrés hídrico en el trigo de invierno duro en las Grandes Llanuras de EE. UU., con previsiones de 10–12 días de clima seco y caluroso, sin lluvias a la vista. Productores rusos de trigo afectados por granizo , lo que agrava los problemas de sequía en curso y reduce la disponibilidad de trigo ruso para exportación .

Los precios del trigo también encuentran soporte por la sequía en la región del Mar Negro , según análisis de AgResource citados por Bloomberg.

No solo el trigo está mostrando esta tendencia; también los futuros de soja en Chicago están subiendo por una demanda inesperada fuera de China. En cuanto a EE. UU., los inventarios de trigo están aumentando debido a una mayor producción, la más alta desde la campaña 2017/18, mientras que las exportaciones han sido revisadas a la baja.

Se proyecta que los inventarios finales de EE. UU. aumenten un 22 % interanual. El precio promedio de temporada se mantiene en 5,50 dólares por bushel.

A nivel global, se espera que tanto la oferta como el comercio de trigo disminuyan (por menor producción en la UE y menores exportaciones desde Rusia y Australia). A pesar de ello, los inventarios mundiales muestran una leve alza, aunque se mantienen en su nivel más bajo desde la campaña 2015/16. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ayer, los precios del trigo en Chicago cedieron ligeramente tras la publicación de estimaciones más altas del USDA. Los inventarios finales en EE. UU. aumentaron en 27 millones de bushels, hasta los 848 millones.

El informe superó las expectativas, ya que las importaciones crecieron en 10 millones de bushels, las exportaciones se redujeron en 15 millones, y el uso para semillas se ajustó a la baja en 2 millones.

Además, el USDA elevó los inventarios finales mundiales en 0,62 millones de toneladas métricas, hasta los 260,70 millones de toneladas. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "