El US100 sube un 0,7 %🗽Salesforce sube un 8 % gracias a las previsiones al alza y al optimismo de AI Agentforce 📈

El sentimiento del mercado de valores de Estados Unidos es inquebrantablemente positivo. Aunque los sectores financiero, bancario y energ茅tico est谩n teniendo un desempe帽o inferior, las empresas tecnol贸gicas est谩n impulsando los 铆ndices de Estados Unidos. El contrato del Nasdaq 100 est谩 alcanzando m谩ximos hist贸ricos, en 21,500 puntos. El d贸lar estadounidense baja un 0.2% tras un informe m谩s d茅bil de ISM de servicios; el 铆ndice del d贸lar retrocede a 106.1. Wall Street abri贸 la sesi贸n al alza y los 铆ndices de Estados Unidos est谩n subiendo; el destacado es el Nasdaq 100, que sube m谩s del 0.7%, respaldado por un repunte de casi el 3% en las acciones de Nvidia, cuyas acciones ya han subido un 8% desde el 27 de noviembre. Las acciones de Amazon est谩n subiendo casi un 2.5%.

Las acciones de Salesforce est谩n subiendo tras recomendaciones de instituciones que reaccionan a la mejora de las previsiones de la compa帽铆a y a los primeros informes sobre el exitoso despliegue del agente de inteligencia artificial de la empresa, Agentforce.

ServiceNow y otras compa帽铆as de software, incluidas Fortinet, Adobe e Intuit, tambi茅n est谩n aumentando de forma notable. Sin embargo, las acciones de Albemarle, una empresa de productos qu铆micos, litio y bater铆as, est谩n bajando.

ISM de servicios en Estados Unidos para noviembre por debajo de las previsiones, con el componente de precios al alza, pero los mercados interpretan la lectura como "dovish". Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os bajan 2 puntos b谩sicos por debajo del 4.2%, lo que ejerce presi贸n sobre el d贸lar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Hoy, las industrias de software y semiconductores est谩n claramente recuper谩ndose; el sector tecnol贸gico est谩 impulsando al mercado de valores en Wall Street. De manera interesante, una encuesta realizada por Salesforce indic贸 un optimismo considerable en torno a las soluciones de inteligencia artificial en empresas peque帽as y medianas, que en gran medida atribuyen el aumento de beneficios a la nueva tecnolog铆a. Fuente: xStation5 Macroeconom铆a de EE.UU. Servicios ISM de EE.UU. (preliminar para noviembre) se situ贸 en 52.1 frente a 55.7 esperado y 56 anteriormente. Precios pagados del ISM: 58.2 (pron贸stico 57, anterior 58.1).

Empleo del ISM: 51.5 (pron贸stico 53, anterior 53.0).

Nuevos pedidos del ISM: 53.7 (pron贸stico 56.6, anterior 57.4). Los pedidos de f谩brica en EE.UU. subieron un 0.2% mes a mes frente al 0.2% esperado y el 0.5% anterior. Los bienes duraderos en EE.UU. se revisaron al 0.3% mes a mes frente al 0.2% anteriormente; los bienes duraderos b谩sicos se revisaron al 0.2% mes a mes frente al 0.1% previamente. Nasdaq (D1, intervalo de 1 hora) En el intervalo horario, vemos una clara predominancia de volumen de compra en las 煤ltimas sesiones en EE.UU. El Nasdaq est谩 detr谩s de las correcciones de 1:1 y cotiza en el rango superior del canal de precios alcista. Fuente: xStation5 驴Salesforce en el centro de atenci贸n por la IA generativa? La compa帽铆a ha sido calificada como "la mejor manera de invertir en IA" gracias a su plataforma Customer 360 y su base de clientes. Un nuevo conjunto de agentes aut贸nomos de IA, seg煤n la empresa, est谩 disponible desde el 25 de octubre, con un inter茅s considerable por parte de las empresas. El precio de las acciones de Salesforce ha subido alrededor de un 30% desde el evento Dreamforce en septiembre. Seg煤n la compa帽铆a, "El desarrollo de agentes aut贸nomos de IA est谩 revolucionando el mercado laboral global, cambiando la forma en que las industrias operan y crecen." Los analistas de Stifel describieron a Salesforce como actualmente "la mejor manera de invertir en IA" debido a su base de clientes multicloud y su capacidad para "aumentar la penetraci贸n de mercado" con su plataforma Customer 360. Los analistas se帽alaron que Salesforce solo tiene un 15% de participaci贸n en el mercado, lo que deja margen para un mayor crecimiento. Bank of America se帽al贸 un inter茅s considerable en Agentforce AI. En el tercer trimestre del a帽o, los ingresos de la empresa subieron un 8% interanual hasta los 9,440 millones de d贸lares frente a un aumento interanual del 25% en las ganancias por acci贸n a 1.58 d贸lares frente a 1.25 d贸lares en el tercer trimestre de 2023. La empresa elev贸 la estimaci贸n m谩s baja de su rango de previsi贸n de ingresos anuales, estimando ventas este a帽o en un rango de 37.8 mil millones de d贸lares a 38 mil millones frente a la estimaci贸n anterior de 37 mil millones a 38 mil millones; las ganancias por acci贸n oscilaron entre 6.16 y 6.20 d贸lares frente a la estimaci贸n previa de 6.05 a 6.13 d贸lares. Wall Street estima 37.87 mil millones de d贸lares en ventas anuales y 6.16 d贸lares en ganancias por acci贸n; en silencio, es posible que a煤n esperen que Salesforce supere esos resultados. Acciones de Salesforce (intervalo D1) El precio de las acciones est谩 subiendo a nuevos m谩ximos hist贸ricos hoy y ha subido casi un 40% en lo que va del a帽o. Fuente: xStation5

