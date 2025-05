El US100 sube un 1 % y alcanza su nivel más alto desde el 27 de febrero 📈 China reducirá más aranceles sobre productos de EE. UU.

Según el Ministerio de Finanzas de China, el país cancelará aranceles adicionales impuestos a productos estadounidenses en el marco de dos rondas posteriores de medidas. El Ministerio reducirá los aranceles del 34 % al 10 % sobre bienes importados desde EE. UU. La reducción arancelaria sobre productos estadounidenses entrará en vigor a las 12:01 h del 14 de mayo. Además, Donald Trump anunció un compromiso de inversión saudí por 600.000 millones de USD. El US100 sube casi un 1 %, mientras que el VIX cae un 4 %, presionado por el repunte bursátil.

Según el comunicado del Ministerio de Finanzas de China: "La reducción sustancial de los aranceles entre China y EE. UU. cumple con las expectativas de productores y consumidores en ambos países, y contribuye al fomento de los intercambios económicos y comerciales entre ambas naciones." US100 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "