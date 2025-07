⏫ El USD/JPY alcanza máximos de abril

El yen se debilita y crece la confianza en el dólar estadounidense, impulsados por un alejamiento generalizado del yen japonés como activo refugio y por una creciente confianza en la fortaleza del dólar. Política monetaria y guerras comerciales Las tasas de interés en EE. UU. se han mantenido sin cambios durante un periodo prolongado, y no se espera una modificación antes de septiembre. Una lectura de inflación ligeramente más alta en EE. UU., que empieza a reflejar el impacto de los aranceles, está reduciendo las probabilidades de recortes más agresivos en las tasas, a pesar de la presión de la administración Trump sobre la Reserva Federal. En cambio, Japón no muestra señales inmediatas de subidas de tipos. Además, crece el riesgo de estanflación en Japón, especialmente tras la imposición de aranceles del 25 % por parte de EE. UU.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aunque los rendimientos japoneses están en aumento, esto no se debe a expectativas de subidas de tipos, sino a una creciente desconfianza en la estabilidad fiscal del país. Por el contrario, los rendimientos en EE. UU. suben ante la ausencia de recortes inminentes. El diferencial de rendimientos se ha estabilizado recientemente. Fuente: Bloomberg Finance LP Cabe destacar que Japón anunció recientemente un paquete de estímulo por ¥900 mil millones, lo que incrementará significativamente las necesidades de financiación y podría amenazar la estabilidad fiscal. Los aranceles de Trump también se espera que ejerzan presión bajista sobre el yen, con el objetivo de aumentar la competitividad de las exportaciones japonesas. Retiro de inversiones en yenes Tras un periodo de fortalecimiento del dólar estadounidense y ante la expectativa de futuras subidas de tasas por parte de la Fed, se observó un aumento récord en las posiciones largas sobre el yen. También parecía que los inversores cerrarían operaciones de carry trade a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, recientemente se ha registrado un probable retorno a la financiación en yenes, especialmente en previsión de un debilitamiento adicional de la divisa.

Se observa una clara reversión de posiciones largas y un incremento en las posiciones cortas. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB



También se está produciendo un cambio significativo en el mercado de opciones. La diferencia entre las opciones call y put fuera del dinero (out-of-the-money, OTM) ha alcanzado su nivel más alto desde 2022. Actualmente, la ventaja en precio de las opciones put es solo marginal. Se observaron movimientos similares en 2022, cuando el par experimentó subidas muy pronunciadas Fuente: Bloomberg Finance LP Perspectiva técnica El par USD/JPY encadena su tercera sesión fuertemente alcista, acercándose al nivel de 149 y a la media móvil de 200 periodos, que no se superaba desde marzo. Desde comienzos del mes, el par ya acumula una subida del 3,5 %. El objetivo técnico, dada la inercia actual, podría situarse en la zona entre 150 y 151. No obstante, conviene tener en cuenta que el yen también enfrenta riesgos vinculados a las elecciones parlamentarias en la Cámara Alta este domingo. Si la debilidad del yen persiste, el rango 155-160 —zona en la que el Banco de Japón intervino por última vez— será clave. Por el contrario, si se produce una corrección, el soporte relevante se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % en 147,3.

__________

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "