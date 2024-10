El USD-JPY sube un 0,32% tras las declaraciones del primer ministro japonés Ishiba

El nuevo Primer Ministro japonés, Ishiba, comentó hoy que el país continuará con la política económica anterior de Kishida, para garantizar que Japón salga completamente de la deflación. Ishiba espera que "el Banco de Japón mantenga una política monetaria laxa como tendencia". Sin embargo, Ishiba no hizo comentarios sobre la política de tasas específica. Sin embargo, no todos los comentarios de Ishiba fueron muy moderados hoy. Al nuevo primer ministro también le gustaría mantener la política acomodaticia del BoJ para ayudar a los hogares japoneses de bajos ingresos.

A pesar de que algunos inversores expresaron su preocupación por la postura potencialmente "halconesa" de Ishiba, los comentarios de hoy pusieron fin a ella, indicando que no hay un "cambio radical" masivo en la economía japonesa.

Sin embargo, si la tendencia deflacionaria finalmente termina (y es un escenario básico, también según Ishiba), el banco podría verse obligado a aumentar las tasas de interés, incluso a pesar del tono y las intenciones "moderadas" en general.

Ishiba también comentó que Japón impulsará la política fiscal para ayudar a "poner fin a la deflación", centrándose en mayores salarios e inversiones.

Especialmente el primer aspecto puede ser muy inflacionario, por lo que los mercados esperarán más lecturas macroeconómicas de Japón que nuevos comentarios de Ishiba y otros miembros del BoJ.

