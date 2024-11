El USD-MXN continúa con su tendencia alcista en la segunda mitad de la jornada de hoy

El peso mexicano continúa su tendencia a la baja, depreciándose un 1.7% en la jornada de hoy, impulsado por la incertidumbre respecto a la política comercial de EE.UU. y la inminente decisión de tasas de Banxico. El tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.57 y un mínimo de 20.13 pesos por dólar, con presiones adicionales provenientes de las expectativas de nuevos datos económicos en EE.UU. Incertidumbre política en EE.UU. impacta el peso El peso enfrenta un entorno de volatilidad debido a factores políticos en Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump podría retomar medidas proteccionistas. Fuentes cercanas indican que Trump planea nombrar a Robert Lighthizer como Representante Comercial de EE.UU., un cargo que ocupó durante la administración anterior de Trump y desde el cual mantuvo una postura estricta hacia los acuerdos comerciales, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Preocupación por el T-MEC : La posible nominación de Lighthizer ha generado inquietud en México, dado que en 2026 el T-MEC será sujeto a una revisión. La perspectiva de una renegociación más rígida podría afectar las exportaciones mexicanas, especialmente en sectores como el automotriz.

: La posible nominación de Lighthizer ha generado inquietud en México, dado que en 2026 el T-MEC será sujeto a una revisión. La perspectiva de una renegociación más rígida podría afectar las exportaciones mexicanas, especialmente en sectores como el automotriz. Aranceles y manufactura: Trump ha expresado su intención de aplicar aranceles a vehículos eléctricos importados de México, lo cual podría impactar a las automotrices que fabrican en territorio mexicano para abastecer el mercado estadounidense. En este contexto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, advirtió que muchas de las importaciones desde China que podrían ser afectadas por aranceles en EE.UU. son realizadas por empresas estadounidenses establecidas en México. "Poner un arancel sobre estas importaciones afectaría a las propias compañías de EE.UU., comenzando con la industria automotriz", explicó Ebrard. Factores adicionales: Expectativa de tasas y comentarios económicos A nivel económico, los inversores también están atentos a la próxima decisión de tasas de Banco de México (Banxico), programada para el jueves, así como a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EE.UU., que se publicarán el miércoles. El consenso entre analistas es que Banxico reducirá la tasa de interés en 25 puntos básicos, de 10.50% a 10.25%. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, reiteró que el objetivo de la Fed es controlar la inflación hasta el 2%, y señaló que un crecimiento fuerte podría reducir la necesidad de recortes de tasas. Aun así, datos de la Chicago Board of Trade indican que los inversores esperan una flexibilización de 24 puntos base en las tasas de la Fed para finales de 2024, lo cual podría influir indirectamente en los flujos de capital hacia economías emergentes como la de México. Fuente: xStation5. El USD-MXN se encuentra en una fase de corrección tras un impulso alcista, operando en torno a los 20.4477. Ha encontrado resistencia en la zona de 20.5100 y actualmente mantiene un soporte clave en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% en 20.3815. El ADX indica una baja direccionalidad, sugiriendo una consolidación en el corto plazo. Si el precio logra mantenerse por encima de 20.3815 y retomar el impulso, podría buscar nuevamente la resistencia en 20.5100, con extensión hacia 20.6458. Sin embargo, una ruptura por debajo de 20.3815 podría llevar al par hacia el siguiente soporte en 20.2643 (38.2% de Fibonacci) o incluso hacia el nivel de 20.1695 (50% de Fibonacci), intensificando la presión vendedora.

