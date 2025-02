📉 El USDCAD rompe el soporte

Se espera que la guerra comercial de Trump se posponga hasta abril El d贸lar canadiense (CAD) se est谩 fortaleciendo considerablemente frente al d贸lar estadounidense (USD) luego de un reciente informe de la CNBC que indica que los aranceles amplios sobre los productos de Canad谩 y M茅xico se pospondr谩n hasta abril. Sin embargo, Donald Trump tiene previsto realizar una conferencia de prensa a las 3:00 p. m. GMT, donde se espera que aborde los aranceles rec铆procos sobre los socios comerciales que, seg煤n su creencia, est谩n cobrando excesivamente por los productos fabricados en Estados Unidos. Considerando las recientes afirmaciones de Trump sobre que los bancos estadounidenses est谩n en peor situaci贸n en Canad谩, la conferencia probablemente avivar谩 el sentimiento del mercado con respecto al USDCAD. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El tipo de cambio del USDCAD ha ca铆do por debajo de un nivel de soporte clave, cotizando a su nivel m谩s bajo en dos meses alrededor de 1,4228. Fuente: xStation5 La presi贸n sobre el d贸lar canadiense se alivi贸 significativamente el 3 de febrero cuando el primer paquete de aranceles (25% sobre todos los bienes y 10% sobre los recursos energ茅ticos) se pospuso por 30 d铆as. El informe de la CNBC enfr铆a a煤n m谩s el sentimiento alcista sobre el par de divisas, especialmente porque los aranceles de abril se introducir谩n a trav茅s de un "memorando presidencial", que tiene un estatus inferior al de las 贸rdenes ejecutivas firmadas por Trump en las 煤ltimas semanas. El informe tambi茅n afirma que los paquetes de aranceles revisados 鈥嬧媔ncluir谩n ciertas exenciones. Cualquier concesi贸n contrastar铆a marcadamente con la ret贸rica anterior de Donald Trump, quien hab铆a insistido a principios de la semana en seguir una pol铆tica comercial proteccionista "sin exenciones ni excepciones".

