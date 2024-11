El USDMXN sube ante fortalecimiento del dólar por victoria republicana en el Congreso de EE.UU.

El par USDMXN sube un 0.5% en la primera parte de la sesión, fluctuando entre un mínimo de 20.51 y un máximo de 20.67 pesos por dólar. El avance del dólar se debe en gran medida al fortalecimiento de la divisa estadounidense en un contexto de optimismo renovado en los mercados tras el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Avance del “Red Sweep” y su impacto en el mercado El llamado "Red Sweep" se ha consolidado con la confirmación de que los republicanos obtuvieron mayoría en la Cámara de Representantes, sumándose al control del Senado. Esta victoria asegura a la administración de Donald Trump un entorno legislativo favorable para implementar su agenda política. Entre las medidas que más afectan a México se encuentra el endurecimiento de políticas comerciales y migratorias que pueden implicar mayores aranceles a las importaciones mexicanas y posibles deportaciones de trabajadores indocumentados, quienes son una fuente crucial de remesas para el país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas coinciden en que estas políticas pueden reducir la demanda de pesos mexicanos en el mediano plazo debido a la perspectiva de un proteccionismo más riguroso por parte de EE.UU., factor que añade presión a la divisa mexicana. Expectativa de recorte en la tasa de interés de Banxico A nivel local, el peso enfrenta presiones adicionales ante la expectativa de que el Banco de México (Banxico) recorte su tasa de interés en 25 puntos básicos, llevándola de 10.50% a 10.25% en la sesión de hoy. El potencial recorte sería una medida preventiva en respuesta al contexto de desaceleración económica, aunque podría impactar en la atracción de capitales y, en consecuencia, en la cotización del peso. Factores clave que impulsan la presión sobre el peso mexicano: Fortalecimiento del dólar estadounidense : Continuación del rally impulsado por las expectativas de políticas pro-mercado de Trump y una economía de EE.UU. más dinámica.

: Continuación del rally impulsado por las expectativas de políticas pro-mercado de Trump y una economía de EE.UU. más dinámica. Políticas de protección comercial de EE.UU. : Los aranceles propuestos a productos mexicanos podrían afectar las exportaciones y la entrada de divisas.

: Los aranceles propuestos a productos mexicanos podrían afectar las exportaciones y la entrada de divisas. Remesas en riesgo : La amenaza de deportaciones impactaría en el flujo de remesas, una fuente importante de ingresos para muchas familias mexicanas.

: La amenaza de deportaciones impactaría en el flujo de remesas, una fuente importante de ingresos para muchas familias mexicanas. Expectativa de recorte de tasas en México: El posible ajuste de la tasa por parte de Banxico reduciría la competitividad del peso frente al dólar. Fuente: xStation5. El USDMXN intentó un rompimiento reciente de la zona de resistencia en 20.6522, con impulso alcista. La zona de soporte más cercana está en 20.5450, y en caso de una corrección, podría probar nuevamente esta área como piso antes de retomar impulso. La resistencia superior relevante se sitúa en 20.8475, nivel clave a observar en caso de que la presión alcista continúe. Si el precio se mantiene por encima de 20.6522, podría continuar el avance hacia 20.8475, con un primer objetivo intermedio en 20.75. En caso de una ruptura a la baja por debajo de 20.6522, el precio podría buscar el soporte en 20.5450. Una pérdida de este nivel habilitaría una caída hacia 20.4547.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "