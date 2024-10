El índice de volatilidad CBOE (VIX), que mide la volatilidad implícita del S&P 500, ahora está cayendo desde máximos diarios, ya que los inversores sopesan nuevas condiciones después del enorme pico de volatilidad de ayer. El índice alcanzó máximos diarios en medio de la sesión del mercado asiático, pero los mercados lucen un poco más tranquilos durante la sesión europea. Sin embargo, el VIX puede registrar otro movimiento volátil después del informe del mercado laboral JOLTS y la dinámica de los pedidos de fábrica de la economía estadounidense, programados para las 16:00 p. m. Nvidia, que se desplomó casi un -10% ayer, extiende las pérdidas en la preapertura, cayendo otro -2,5% mientras la compañía enfrenta una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. en el tribunal. Los patrones de estacionalidad generalmente conducen a niveles más altos de VIX en otoño, especialmente antes de las elecciones presidenciales de EE. UU.

