El VIX sube un 15% antes de la apertura de Wall Street 📈

El 铆ndice de volatilidad VIX CBOE (VIX), que sube cuando los inversores en los mercados de futuros y opciones anticipan un fuerte aumento de la volatilidad del 铆ndice S&P 500, ha subido m谩s de un 15% hoy. Esto refleja las crecientes preocupaciones de los inversores sobre los acontecimientos del mercado tras la apertura del mercado de valores de EE. UU. Como resultado, la demanda de cobertura de volatilidad est谩 aumentando y el nerviosismo est谩 llevando a muchos fondos e inversores a cubrir sus posiciones mediante la exposici贸n al 铆ndice VIX. Las ca铆das de las acciones de gigantes tecnol贸gicos como Nvidia, Amazon y Meta Platforms durante las operaciones previas a la apertura del mercado est谩n aumentando la probabilidad de un peligroso efecto de desapalancamiento en todo el mercado. Esto podr铆a dar lugar a una ola de llamadas de margen desencadenadas por la exposici贸n a las acciones tecnol贸gicas dentro del Nasdaq y el 铆ndice en general.

Solo despu茅s de la apertura del mercado estadounidense habr谩 suficiente liquidez para evaluar la reacci贸n final del mercado al eficiente modelo de inteligencia artificial de China, DeepSeek. Este modelo ha alcanzado los principales 铆ndices de referencia de Estados Unidos y afirma haberlo logrado con una inversi贸n m铆nima (aproximadamente 6 millones de d贸lares) en comparaci贸n con empresas estadounidenses como OpenAI y Meta. Actualmente, las acciones de Nvidia han bajado un 13% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos. VIX (intervalo M30) Desde el 鈥渧olmageddon鈥 de diciembre, ya hemos presenciado dos picos de volatilidad significativos. Sin embargo, la reacci贸n actual es mucho m谩s din谩mica y el temor de los inversores parece mucho mayor. Este temor se basa en una amenaza real a las valoraciones de muchas empresas, que podr铆a surgir de un cambio en las estrategias de inversi贸n en inteligencia artificial. Tal cambio pondr铆a una presi贸n significativa sobre los proveedores de infraestructura de IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "