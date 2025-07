El VIX sube un 4 % mientras Wall Street retrocede desde su máximo histórico

Los contratos de futuros sobre el índice de volatilidad CBOE (VIX) suben cerca de un 4 % en la jornada de hoy. Un leve retroceso desde los máximos históricos en Wall Street ha debilitado el sentimiento del mercado, lo que ha provocado un fuerte aumento en la demanda de cobertura e impulsado al alza el VIX. Algunos inversores institucionales podrían estar posicionándose ante una posible corrección del mercado. Por el momento, el S&P 500 registra una caída superior al 0,6 %, retrocediendo hasta el nivel de los 6.280 puntos, en preparación para el inicio de la temporada de presentación de beneficios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Curva de futuros del VIX. Fuente: Bloomberg Finance L.P. La curva de futuros del VIX indica que los contratos con vencimientos más largos (por ejemplo, febrero de 2026) se cotizan a precios superiores tanto al VIX al contado como a los contratos de corto plazo (por ejemplo, julio de 2025). Esto refleja expectativas de una mayor volatilidad en los próximos meses. No obstante, esta estructura es relativamente habitual dada la confianza predominante en el mercado de renta variable. Por otro lado, tras la reciente caída y condiciones de sobreventa, el VIX podría reaccionar con fuerza—especialmente si se acelera la presión bajista sobre las acciones estadounidenses. VIX (intervalo diario) Fuente: xStation5

