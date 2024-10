El West Texas (OIL.WTI) sin reacción a la operación militar terrestre local israelí en el Líbano 🚩

Las fuerzas armadas israel铆es (FDI) anunciaron el martes que han comenzado operaciones terrestres locales contra objetivos de Hezbol谩 en el sur del L铆bano. Seg煤n el anuncio del ej茅rcito, se est谩n llevando a cabo 鈥渋ncursiones terrestres selectivas鈥 en pueblos cercanos a la frontera israel铆. La operaci贸n representa una escalada significativa en el conflicto de meses entre Israel y Hezbollah, respaldado por Ir谩n. Desde el inicio de la guerra de Gaza en octubre pasado, ambos bandos han disparado peri贸dicamente a trav茅s de la frontera. El primer ministro israel铆, Benjam铆n Netanyahu, advirti贸 el lunes a Ir谩n, que apoya tanto a Hezbol谩 como a Ham谩s, diciendo que 鈥渘o hay lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar鈥. Las palabras se produjeron d铆as despu茅s de un ataque a茅reo al sur de Beirut que mat贸 al antiguo l铆der de Hezbollah, Hassan Nasrallah.

A su vez, varios pa铆ses occidentales han advertido a Ir谩n contra una participaci贸n directa en el conflicto, ya que esto podr铆a resultar en que Israel lance ataques contra su infraestructura nuclear. En este momento, Ir谩n no ha indicado si tiene intenci贸n de intervenir de alguna manera, por lo que Wall Street casi ignora el escenario del conflicto en expansi贸n.

Estados Unidos, por otro lado, est谩 tratando de evitar que el conflicto se extienda por cualquier medio que pueda, especialmente ahora que falta un mes para las elecciones presidenciales estadounidenses. Sin embargo, los mercados todav铆a ven pocas probabilidades de una respuesta militar directa de Ir谩n o Arabia Saudita, por lo que el conflicto general se percibe como una guerra local, no crucial para la din谩mica global del suministro de petr贸leo. El nuevo l铆der interino de Hezbollah, Naim Kassem, anunci贸 que la organizaci贸n continuar谩 la lucha a pesar de la muerte de Nasrallah y otros altos comandantes. Afirm贸 que los combatientes est谩n listos y que los l铆deres de Hezbol谩 asesinados ya han sido reemplazados. El ej茅rcito israel铆 ha pedido a los residentes de decenas de ciudades fronterizas libanesas que evacuen hacia el norte. La Fuerza de la ONU en el sur del L铆bano (FPNUL) describi贸 la operaci贸n israel铆 como un 鈥渁contecimiento peligroso鈥 y pidi贸 una reducci贸n de la tensi贸n.

La comunidad internacional observa con preocupaci贸n los acontecimientos, temiendo una expansi贸n del conflicto a toda la regi贸n. Turqu铆a conden贸 la operaci贸n israel铆 como un 鈥渋ntento de invasi贸n ilegal鈥 e Italia pidi贸 una 鈥渄esescalada urgente y necesaria鈥. Reacci贸n del mercado Los primeros informes sobre el inicio de la operaci贸n terrestre llegaron a las 9 de la noche (21:00) en GMT-3, pero en ese momento no vimos reacci贸n en el mercado petrolero. El petr贸leo empez贸 a caer notablemente cerca del inicio de la sesi贸n europea, pero estas ca铆das ahora se est谩n recuperando. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El oro, por otro lado, ha estado ganando todo el tiempo desde el retroceso de ayer alrededor de las 16:00 (4:00 PM), cuando Jerome Powell indic贸 que la Reserva Federal no necesita apresurarse a recortar los tipos. Alrededor de las 9 de la noche (21:00) en GMT-3, no se observ贸 ninguna reacci贸n. Sin embargo, el oro ha ganado alrededor de un 0,7% desde el inicio de la sesi贸n de hoy. Fuente: xStation5

