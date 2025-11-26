El WTI cae tras un aumento de inventarios mayor al esperado

- El WTI registra una caída, reaccionando a un aumento de inventarios significativamente superior a lo previsto, lo que refuerza la percepción de exceso de oferta en el corto plazo.
- El WTI registra una caída, reaccionando a un aumento de inventarios significativamente superior a lo previsto, lo que refuerza la percepción de exceso de oferta en el corto plazo.
- Inventarios de crudo: aumento de 2,774 millones de barriles (estimado: 0,055 millones)
- Inventarios de destilados: aumento de 1,147 millones (estimado: 0,556 millones)
- Inventarios de gasolina: aumento de 2,513 millones (estimado: 0,745 millones)
- Utilización de refinerías: 2,3% (estimado: 0,8%; previo: 0,6%)
- Producción de crudo: 13,814 millones de barriles (previo: 13,834 millones)
________
Opera energías como el WTI con datos en tiempo real y análisis profesional.
Abre tu cuenta real en XTB y opera informes clave del mercado petrolero:
👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "