Elecciones presidenciales de EE.UU. en el foco de los mercados

En el contexto de un calendario muy ligero en la sesión europea, la atención de los mercados se centrará por completo en las elecciones americanas los datos del sector servicios de Estados Unidos (ISM). Además, los inversores conocerán la balanza comercial estadounidense, la evolución de los inventarios de petróleo según el API y los datos del mercado laboral de Nueva Zelanda, donde se espera una desaceleración bastante significativa, combinada con el ISM que podría afectar a la volatilidad del par NZD/USD. El evento más importante de hoy es, por supuesto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuyos resultados pueden influir también en el dólar estadounidense, Wall Street y el mercado de criptomonedas, donde las crecientes probabilidades de Trump han respaldado al Bitcoin en los últimos meses. Calendario económico de hoy 09:30 Reino Unido, PMI de servicios (octubre): previsión de 51,8 frente a 52,4 anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 13:30 EE. UU., balanza comercial (octubre): previsión de -84.000 millones de dólares frente a -70.400 millones de dólares anterior 13:30 Canadá, balanza comercial (octubre): CAD -0.900 millones frente a CAD -1.100 millones anterior 14:45 EE. UU., PMI de servicios: previsión de 55,3 frente a 55,2 anterior 15:00 EE. UU., ISM de servicios: previsión de 53,8 frente a 54,9 anterior 21:40 EE. UU., variación de los inventarios de petróleo según el API: 1,8 millones de barriles frente a -0,57 millones de barriles anterior 21:45 Nueva Zelanda, tasa de desempleo: 5% frente a 4,6% anterior Cambio de empleo: -0,4% m/m vs 0,4% anterior

Los mercados en Europa abrieron al alza después de una sesión exitosa en Asia, donde los índices chinos subieron. Los contratos de índices estadounidenses suben ligeramente

Los inversores esperan el ISM del sector servicios de EE. UU.; las expectativas apuntan a una ligera desaceleración y una disminución mínima en el componente de precios desde niveles muy altos

Los mercados esperan el resultado de las elecciones estadounidenses; posible resultado final aproximado alrededor de la 1 AM (6 de noviembre). El mercado de pronósticos de Kalshi indicó un renovado aumento en las probabilidades de Trump en las últimas horas Resultados de empresas cotizadas Ferrari, Emerson Electric, Thomson Reuters, Coupang, Cummins, Microchip Technology, Gartner y Marathon Petroleum ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. ¿Cómo invertir en el Bitcoin? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

